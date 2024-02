Nuova Volkswagen T-Roc (2025), l'ultima della sua specie. Prime foto

Dell'erede del modello di maggior successo di Volkswagen degli ultimi tempi, ancora si conoscono pochi dettagli. Un portavoce di VW dichiarava nel 2023 che ''all'attuale T-Roc con propulsori a combustione, essendo una delle best seller, non rinunceremo''. E che Volkswagen, a una seconda edizione di T-Roc, non vi rinuncerà, abbiamo le prove. Un esemplare di nuova T-Roc è stato ora fotografato durante i test nel nord Europa. Quali informazioni si possono ricavare?

Nuova VW T-Roc, le nostre foto spia

FAREWELL PARTY Stilisticamente parlando, sembra che nuova VW T-Roc (il cui lancio dovrebbe avvenire nel corso del 2025) rimarrà fedele alla formula odierna, ed è molto probabile che anche la gamma motori rimarrà quasi invariata. T-Roc atto II rappresenterebbe l'ultimo modello con motori a combustione interna che Wolfsburg metterà in produzione, l'ultima VW a impiegare la piattaforma MQB. Successivamente, almeno in Europa, per i modelli diesel e benzina già in commercio sono previsti solo revisioni e ammodernamenti. Sino ad arrivare agli anni '30, quando le auto a propulsione convenzionale scompariranno definitivamente dal catalogo Volkswagen: solo auto 100% elettriche (che la notizia piaccia, oppure no).

Nuova T-Roc (2025): ancora diesel e benzina (e ibrida)

HYBRID WAY Attualmente, T-Roc adotta motori benzina TSI e turbodiesel TDI: si prevede che alla rosa si aggiungeranno motorizzazioni mild hybrid e plug-in hybrid, due soluzioni che il pianale MQB è comunque in grado di digerire. Una T-Roc elettrica? Mah, per la verità anche il nome ID. Roc è già stato registrato da VW, il che indica, per il B-SUV tedesco, anche un possibile futuro EV. Almeno inizialmente, tuttavia, T-Roc dovrebbe escludere una variante a batterie. Così come è ormai certa la soppressione di T-Roc Cabriolet. Monitoreremo lo sviluppo di nuova T-Roc, mese per mese.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2024