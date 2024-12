Record e segreti. Prova nuova Tiguan Plug-in Hybrid, sorpresa di SUV

Non ci sono più le plug-in hybrid di una volta, ma è solo che una buona notizia. Soprattutto, non ci sono più ibride plug-in Volkswagen - ok, salvo Touareg PHEV, rimasta indietro - che ti facciano sentire la mancanza di qualche decina di chilometri in elettrico in avanzo. Golf 8 restyling, nuova Passat Variant, nuova Tiguan, tutte e tre nel corso del 2024 scambiano il sistema precedente col pacchetto eHybrid di nuova generazione. Super autonomia, super ricarica. Più un piccolo segreto (leggi sotto)... Adesso sì, che ci intendiamo. E quasi quasi, eHybrid suona la formula giusta. Se anche tu, l'utente, hai le giuste caratteristiche. Come cavia per un breve test sul campo, scelgo Tiguan eHybrid, perché è quella che mi va più a genio. E credo valga anche per la maggior parte di voi. Va da sé che la stragrande maggioranza delle cifre e delle riflessioni valgono pure per Golf e Passat (e non si sa mai che presto ci concentreremo proprio su una delle due...).



Nuova VW Tiguan eHybrid, l'ibrido plug-in da guinness

Un ripassino, male non farà. Nella propulsione ibrida plug-in alla Volkswagen (seconda) maniera, la giostra ruota sempre su due perni, ma con proprietà ora ben diverse. Il turbo benzina 1.4 TSI viene sostituito dall’1.5 TSI evo2 (in formato 150 CV o 176 CV), cheèmmeglio sia perché si avvale del ciclo di combustione TSI Miller ((chiusura anticipata delle valvole di aspirazione, uguale elevato rapporto di compressione, uguale più efficienza), sia del turbocompressore con turbina a geometria variabile (VTG), per più potenza. Altri parametri tecnici (vedi, sotto, anche infografica) sono l’iniezione ad alta pressione fino a 350 bar, le canne dei cilindri rivestite al plasma (minore attrito interno), i pistoni con canali di raffreddamento integrati (ottimizzazione della combustione). Morale: minori consumi, minori necessità di manutenzione (ora 2 anni o 30.000 km), maggiori performance, migliore fluidità di guida. Tutto questo vale mentre il ''millecinque'' è acceso. Eh già, perché...

SALTO TRIPLO Perché su nuova Tiguan eHybrid 2024 è nuovo anche il motore elettrico, ora un'unità da 115 CV e 330 Nm, integrata nella trasmissione automatica doppia frizione DSG a 6 marce. (con paddles, of course). Poiché il motore elettrico stesso è collegato alla trazione (anteriore) da una frizione d'innesto dedicata, non è improprio sostenere come Tiguan eHybrid adotti un cambio automatico elettrificato a ''tripla frizione''. Se vuoi impressionare colleghi ed amici, ora sai quale coniglio estrarre dal cilindro. Il motore elettrico non svolge più un ruolo di aiuto al propulsore termico: il motore elettrico, ora, è il motore principale, o quasi. Infatti...

CARICA BATTERICA Se nuova Volkswagen Tiguan eHybrid (ecco il suo primo vero superpotere) è accreditata di un’autonomia WLTP elettrica fino a 123 km, a fronte dei circa 40 km massimi raggiunti in precedenza, è grazie all’introduzione di una nuova batteria a ioni di litio ad alto voltaggio, la cui capacità netta cresce dai 10,6 kWh della versione precedente a 19,7 kWh (in valori lordi: da 13 a 25,7 kWh). Questo senza che né il peso, né gli ingombri, crescano di un kg o di un centimetro quadrato: a evolvere è la chimica delle sue innovative celle primastiche, ordinate su 96 moduli. Poichè è posizionata a monte dell’asse posteriore, la batteria contribuisce infine a una distribuzione equilibrata del peso. E pazienza se il bagagliaio perde il doppiofondo, limitandosi a 490 litri di capacità in configurazione minima, rispetto ai 530 litri delle altre versioni. Non è finita qui.

Super autonomia + super ricarica

TURBO CARICA Il secondo superpotere di Tiguan eHybrid nuova edizione è la ricarica fino a 50 kW presso le colonnine di ricarica rapida a corrente continua (DC). Significa che una batteria carica al 10% viene ricaricata all’80% in circa 23 minuti. Significa, all'atto pratico, che puoi ricaricare anche lungo il tragitto, senza dover annullare gli appuntamenti del pomeriggio: un caffè e una sosta alla toilette in autogrill, e si riparte (in EV mode). Notizia altrettanto gradita, grazie a un nuovo caricabatterie è ora possibile effettuare la ricarica a corrente alternata (AC), ad esempio presso le wallbox, con una potenza fino a 11 kW anziché 3,6 kW, permettendo di ricaricare al 100% una batteria scarica in circa 2 ore e 45 minuti.

La presa di ricarica è sul passaruota anteriore sinistro

Acciuffo un esemplare di Tiguan eHybrid step 204 CV in configurazione R-Line, la più sportiva dopo la R-Line Plus (cerchi in lega ''Coventry'' da 19 pollici, fari IQ.Light LED Performance, fari posteriori LED 3D, Ambient Light a 30 tonalità, sedili anteriori ergonomici, con poggiatesta e funzione massaggio, volante sportivo in pelle, pedali in acciaio spazzolato e altre leccornie). Non mi dilungo nella descrizione del modello in sé, compito già svolto in tempi non sospetti dal nostro senior tester Emanuele. Mi limito a sviluppare un paio di considerazioni sul feeling di guida (ma giusto un paio, eh).

Tiguan R-Line, gli interni

MINIMO SINDACALE Come promesso, la mia Tiguan PHEV si avvia in elettrico e avanza in elettrico nella stragrande maggioranza delle situazioni, non solo quando imposto dal maxi display centrale da 15 pollici la modalità EV (con la quale viaggio elettrico fino a 140 km/h e anche quando chiedo forti accelerazioni, almeno sino al classico ''gradino'' del pedale destro). Nota bene: avanza in elettrico che la batteria esprima uno stato di carica percentuale a doppia cifra, o che la batteria sia vicina all'esaurimento. Eh sì, perché la batteria non sarà mai completamente scarica. Sensori elettronici impediscono al sistema di sfruttare le ultime riserve di energia, che vengono così messe al servizio della modalità full hybrid. Modalità cioè durante la quale Tiguan, a basse velocità, a bassi carichi e a fasi alterne, ingaggia il solo motore elettrico. Ne segue che i consumi di benzina, anche a batteria scarica, si attestano - sostiene Volkswagen - a cavallo dei 5 l/100 km: il dato è tutto da verificare, durante il test drive non faccio in tempo a spremere la batteria sino a farle grattare le pareti delle celle. Il dato, tuttavia, sembra realistico. E più utile di quello 0,4 l/100 km calcolato sul ciclo combinato WLTP a batteria carica.

In EV consumi zero, in Hybrid consumi (molto) poco

MULTI-HYBRID Che si guidi in EV mode, oppure in Hybrid Mode, Tiguan cammina che è un piacere, ben dissimulando sia le sofisticate logiche elettroniche a monte della trazione (vedi il ''tripla frizione'' di cui sopra), sia anche una massa attorno alle 1,8 tonnellate, cioè dai 100 ai 300 kg superiore al peso delle altre motorizzazioni in gamma. No problem, anche i 204 CV di sistema della motorizzazione di partenza (ma in fondo, anche i 115 CV del solo motore elettrico, quando in EV mode) sono sufficienti a mascherare un peso forma da atleta... in pensione. Merito anche dell'assetto DCC Plus, le sospensioni semi-attive a doppia valvola, di serie su Tiguan eHybrid. Ah, durante la marcia, il livello di carica della batteria può essere ora mantenuto su cinque livelli selezionabili, ad esempio per conservare energia mentre si guida in autostrada, e muoversi in modalità elettrica in una zona a traffico limitato, una volta raggiunta la destinazione.

Assetto e propulsione: comfort e performance

eHybrid una formula vincente, almeno per chi facesse di Tiguan un impiego che mescolasse in parti uguali città, extraurbano e autostrada. E per chi, preferibilmente, si sia procurato una wallbox domestica, e abbia residenza in località puntellate di colonnine fast. Vincente su tutta la linea, se non fosse per i prezzi: Tiguan eHybrid oscilla da 50.100 euro (Life 204 CV) a 59.100 euro (R-Line Plus 272 CV), ordine di grandezza che rispetto a Tiguan 2.0 TDI da 150 CV o 193 CV (da 44.700 euro a 56.400 euro), che esiste anche a trazione integrale 4Motiom, risulta sensibilmente più elevato, specie in assenza di incentivi pubblici. Due fattori giocano a favore di Tiguan Plug-in: le agevolazioni fiscali (bollo) e alla circolazione (ZTL, strisce blu, etc.), un comfort di guida da full electric. Quindi, squisito.

Tiguan eHybrid: costa, ma che rendimento

VOLKSWAGEN TIGUAN eHYBRID

Lunghezza 4.539 mm Larghezza 1.842 mm Altezza 1.660 mm Passo 2.677 mm Bagagliaio 490 - 1.486 litri Motore 1.498 cc 4 cil. turbo benzina + motore elettrico Potenza 204 (272) CV Trasmissione cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti Trazione anteriore Acc. 0-100 km/h 8,2 (7,2) secondi Velocità max. 210 (215) km/h Consumi 0,4 (0,5) l/100 km (ciclo combinato WLTP) Emissioni CO2 9 (10) g/km (ciclo combinato WLTP) Batteria 19,7 kWh (netti) Autonomia EV 124 (119) km Ricarica batteria 10-80% in 25 min. (DC 50 kW), 2 ore 45 min (AC 11 kW) Prezzo da 50.100 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/12/2024