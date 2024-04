Nuova Passat eHybrid, è lei la Plug-in dall'autonomia record?

La notizia non consiste, a nostro avviso, nell'introduzione sul mercato di Volkswagen Passat Variant Plug-in Hybrid, anche nota come Passat eHybrid. Sì, perché le plug-in ultimamente soffrono e crediamo che, rispetto a Passat a benzina (mild hybrid) e Passat a gasolio (qui la nostra prova video), già in commercio, nuova Passat ''alla spina'' occuperà un ruolo piuttosto marginale. A meno che quel dato non sorprenda il pubblico, almeno tanto quanto ha sorpreso anche noi. Quel dato che è di per se stesso la notizia, quella vera. E cioè che di autonomia elettrica, Passat eHybrid registra qualcosa come 133 km. È il record? Siamo corsi a controllare.

Nuova Passat Plug-in Hybrid: 133 km di autonomia in modalità 100% elettrica

LONG RANGE? BEST RANGE! E la risposta è Sì, nessuna come lei. 133 km di autonomia in modalità EV (colcolati secondo il ciclo di omologazione WLTP combinato, quindi abbastanza realistici, ma pur sempre variabili a seconda di molteplici fattori ambientali e di stile di guida), oltre a raddoppiare il valore del modello precedente, rappresentano una distanza che non eguagliano nemmeno gli agguerritissimi squadroni plug-in hybrid a marca BMW, Land Rover e Mercedes, rispettivamente capitanati da BMW X5 xDrive50e (102 km), Range Rover Sport P460e (121 km) e Mercedes GLC Coupé 300 e (122 km). Eh già, Passat eHybrid una station wagon ''semi-elettrica'', il cui grado di percorrenza a motore spento rivaleggia in effetti con l'autonomia reale di alcune full electric di generazione immediatamente precedente a quella attuale. Autonomia ''long range'' (800 km ''totali''), ricarica ''ultra fast'': le nuove batterie da 19,7 kWh (netti) si rigenerano anche da colonnina a corrente continua, a una potenza di 50 kW. Tempi di attesa? Inferiori ai 30 minuti.

VEDI ANCHE

Ricarica batterie anche da colonnina in DC a 50 kW

TUTTO HA UN PREZZO Nuova VW Passat eHybrid è ordinabile da aprile 2024, prime consegne entro l'estate 2024. Il sistema basato sul 1.5 TSI turbo benzina si declina in due livelli di potenza: 204 cv (variante che può essere ordinata negli allestimenti Passat e Business) e 272 cv (proposta negli allestimenti Business e R-Line). Prezzi da 54.700 euro. Sono tanti soldi, è vero. Ma è pur sempre la ''regina'' delle ibride ricaricabili.

Passat eHybrid, plug-in hybrid ''maratoneta''

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/04/2024