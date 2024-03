Nuova ID.7 GTX Tourer: scopriamo la station wagon più potente mai progettata da Volkswagen

Poche settimane dopo l'anteprima mondiale della nuova ID.7 Tourer, Volkswagen presenta la ID.7 GTX Tourer, la più potente station wagon mai progettata dalla casa tedesca. Una nuova proposta che si affianca all'inedita ID.3 GTX e anticipa di qualche giorno il lancio di ID. Buzz GTX, rendendo GTX un marchio di prodotti Volkswagen sempre più indipendente, così come nello stile degli iconici modelli GTI. In particolare, la ID.7 GTX Tourer è la capostipite di un nuovo trend di vetture che combina gli spazi di una station wagon con la potenza di un'auto sportiva e la sostenibilità della mobilità elettrica. Abbiamo potuto scoprirla in anteprima all'evento organizzato per la stampa da Volkswagen e queste sono le nostre prime impressioni.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: spazi da station wagon, prestazioni da sportiva

UN MIX TRA STATION E SPORTIVA

Frontalmente ritroviamo le stesse caratteristiche degli altri modelli GTX che stiamo scoprendo in queste settimane, come ad esempio le luci diurne formate da due triangoli a LED sovrapposti che ricordano la punta di una freccia e la griglia di ventilazione GTX a nido d'ape. Il paraurti è aerodinamico, concepito per coniugare una bassa resistenza aerodinamica a un'elevata pressione di aderenza sull'asse anteriore. Il risultato finale è un buon mix tra l'aspetto di una vettura sportiva e quello di una station wagon dalle dimensioni discretamente imponenti. La chicca estetica è il logo VW luminoso proposto di serie.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: frontalmente spicca il paraurti aerodinamico

AGGRESSIVA E DISTINTIVA Spostandoci attorno alla ID.7 GTX Tourer ne apprezziamo la colorazione in nero lucido della parte inferiore della carrozzeria, degli specchietti e del tetto, così come i finestrini posteriori oscurati. I cerchi in lega da 20 pollici hanno le superfici interne nere, mentre quelle esterne sono tornite a specchio e dunque di colore alluminio chiaro. È possibile averli anche completamente in nero lucido, così come richiedere un nuovo cerchio da 21 pollici. Al posteriore ritroviamo la griglia a nido d'ape sulla parte inferiore, larga come quasi tutto il paraurti. Una striscia di riflettori rossi la separa dal diffusore, donandole un aspetto particolarmente aggressivo.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: aggressiva anche al posteriore

UN TETTO... INTELLIGENTE Un discorso a parte merita il tetto panoramico Smart Glass che troviamo anche sulla ID.7 Tourer. È realizzato con uno strato di polimero PDLC integrato nel vetro che permette di passare rapidamente dallo stato oscurato a trasparente e viceversa. Il tutto viene controllato dai comandi touch nella consolle o tramite l'assistente vocale. Lo Smart Glass protegge dall'abbagliamento, ma riflette anche i raggi infrarossi della luce solare evitando il surriscaldamento dell'abitacolo. Analogamente, nelle giornate di freddo riflette l'irradiazione di calore del riscaldamento, conservandolo all'interno della vettura. Decisamente una funzione interessante per rendere confortevole un optional che a livello visivo è sempre di grande impatto.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: entrando si nota l'ampio tetto panoramico Smart Glass

SPAZIOSA E DAI TRATTI CARATTERISTICI

Parlando di una station wagon particolare attenzione va alla capacità di stivaggio. La ID.7 GTX Tourer si spinge fino a 1.714 litri di volume di carico fino agli schienali della prima fila, mentre con cinque persone a bordo si scende a 605 litri. Ribaltando gli schienali posteriori, la lunghezza della superficie di carico piana arriva a 1.948 mm. Insomma, c'è sufficiente spazio per caricare ogni tipo di equipaggiamento per le vostre scampagnate.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: la massima capacità di carico è di 1.714 litri

SEDILI TUTTOFARE Entrando nell'abitacolo si notano subito i sedili dal design specifico GTX, con bordini rossi e scritta GTX sullo schienale. Le fasce centrali e le superfici esterne sono rivestite in tessuto, mentre i fianchetti interni, la zona delle spalle e i poggiatesta sono in microfibra ArtVeloursEco, contenente almeno il 70% di PET riciclato. L'attenzione alla sostenibilità si ritrova anche in altri dettagli come tappezzeria e tappetini, realizzati con una percentuale di materiali riciclati che può arrivare fino al 100%. I bordi rossi del design GTX spiccano anche nel cockpit e nei rivestimenti delle porte, oltre che sul volante. A richiesta si possono richiedere sedili anteriori ergoActive con regolazione elettrica a 12 vie, funzione Memory, accesso comfort e funzione di massaggio. Interessante la modalità automatica che va oltre ai classici sistemi di riscaldamento e raffreddamento dei sedili: attraverso dei sensori di temperatura e umidità, questa funzione regola la climatizzazione. Inoltre, sono selezionabili tre modalità speciali: riscaldamento massimo, ventilazione massima e deumidificazione massima. Sia i massaggi sia le funzioni di climatizzazione si disattivano dopo un intervallo di tempo predefinito.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: il design GTX spicca negli interni

ASSISTITI E COCCOLATI Sedendosi a bordo della ID.7 GTX Tourer ovviamente lo sguardo viene catturato dal grande display centrale che, come per la ID.7 Tourer che vi abbiamo già presentato, diventa il centro di comando di tutte le funzioni tradizionali e innovative della vettura, portando alla scomparsa dei tasti fisici. Anche la ID.7 GTX Tourer dispone dell'assistente vocale IDA che può essere comandato tramite linguaggio naturale per controllare le funzioni della vettura, ma anche rispondere a domande su alcuni argomenti mirati grazie all'integrazione dell'intelligenza artificale ChatGPT, prevedista in un successivo aggiornamento. Il climatizzatore è bizona di serie, mentre a richiesta si può avere quello a tre zone Air Care Climatronic. Anche per la ID.7 GTX Tourer è disponibile come optional la funzione Wellness che fornisce tre programmi per il benessere durante la marcia o le soste, regolando la luminosità dell'ambiente, il suono, la climatizzazione, lo stato del tetto Smart Glass e il massaggio fornito dai sedili.

MOTORE DA RECORD

La Volkswagen ID.7 GTX Tourer è dotata di trazione integrale elettrica a doppio motore 4MOTION. Avendo potuto scoprirla solo da ferma, riguardo alle prestazioni dobbiamo attenerci a quanto riportato dalla casa, con dati sicuramente molto interessanti. La potenza complessiva dei due propulsori è pari a 250 kW (340 CV), di cui 210 kW (286 CV) erogati dal motore a magneti permanenti sull'asse posteriore. La velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h.

CHE SPINTA! Una particolarità è il controllo della richiesta di potenza, attraverso la quale si varia il tempo di risposta. La configurazione per l'ID.7 GTX Tourer prevede una propulsione che fornisce in pochi millisecondi massima potenza e massima trazione nella fase iniziale. Una spinta ritrovabile solo nelle vetture sportive con le più alte prestazioni tra quelle a motorizzazione a combustione.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: batterie e motore sono da record

LUNGA DURATA Le prestazioni sportive non sacrificano l'autonomia: grazie a una batteria agli ioni di litio da 86 kWh netti, la più grande mai presentata da Volkswagen, la distanza massima percorribile è stimata in 625 km. I consumi indicati sono di 18,6-16,2 kWh/100 km. Il sistema batterie è integrato nel sottoscocca ed è composto da 13 moduli. La ricarica avviene presso le colonnine di ricarica rapida DC con una potenza massima di 200 kW, passando dal 10% all'80% in meno di 30 minuti. Per garantire questa tempistica è stato integrato il sistema di precondizionamento della batteria, che la riscalda prima della sosta per permettere il caricamento alla massima potenza.

TRA COMFORT E PRESTAZIONI Di pari passo con le prestazioni del motore va anche l'assetto agile della ID.7 GTX Tourer. Le barre stabilizzatrici sono più robuste e vengono accompagnate dallo sterzo progressivo sportivo fornito di serie. In aggiunta si può scegliere la regolazione adattiva dell'assetto, il tutto pensato per fornire un'esperienza di guida sportiva ma consona a una vettura di classe superiore.

CONDUCENTE BEN ASSISTITO

Anche la ID.7 GTX Tourer viene proposta con un ricco pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Tra quelli di serie troviamo il Car2X, che supporta il conducente con informazioni sul traffico e su potenziali pericoli lungo il percorso, come la presenza di un cantiere o di un incidente, l'assistente alla frenata di emergenza Front Assist e il riconoscimento della segnaletica stradale. Tra i sistemi opzionali troviamo invece il Park Assist Plus con funzione Memory che consente di parcheggiare in modo automatico, il Connected Travel Assist che fornisce reazioni più vicine a quelle umane assistendo ad esempio nel cambio di corsia, e l'Exit Assist che impedisce brevemente l'apertura di una o più portiere nel caso in cui stia sopraggiungendo un veicolo da dietro.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: il grande display centrale

L'ATTESA È QUASI FINITA

L'inizio della prevendita di Volkswagen ID.7 GTX Tourer è previsto a breve, nel corso della primavera. Il prezzo non è ancora stato comunicato.



Pubblicato da Luca Manacorda, 13/03/2024