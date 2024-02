Volkswagen ID.7 Tourer: la nuova wagon elettrica vista dal vivo

La ID.7 rappresenta il modello di punta tra le proposte elettriche di Volkswagen e ora la sua gamma si amplia, offrendo accanto alla tradizionale berlina anche la nuova versione station wagon. Nasce così la ID.7 Tourer, una delle prime e-wagon in senso assoluto. Pensata per chi viaggia molto e per i clienti aziendali, ha come obiettivo quello di offrire ampi spazi, grande autonomia e il massimo confort possibile. Abbiamo potuto conoscerla in anteprima mondiale, sull'isola di Maiorca.

Volkswagen ID.7 Tourer: ben evidenti le novità al posteriore

UN MIX ESTETICO TRA PASSAT VARIANT E ARTEON

La ID.7 Tourer è figlia di una fusione tra la Passat Variant e la Arteon. Rispetto alla versione berlina, si presenta con evidenti differenze nella parte posteriore della carrozzeria. La lunghezza di 4.961 mm rimane identica e sempre caratterizzata da un passo molto lungo di 2.971 mm. La linea del tetto allungata e la maggiore altezza della coda fanno sì che la capacità del bagaglio sia però più generosa: si va da 545 litri fino a un massimo di 605 litri. La capacità di carico massimo, fino agli schienali dei sedili anteriori, sale dai 1.586 litri della berlina ai 1.714 litri della wagon. Sono disponibili su richiesta diversi accessori come l'inserto divisorio del bagagliaio, la rete laterale e il portabici Compact II, ripiegabile tramite un comando a pedale per essere riposto nel bagagliaio. Ulteriori 460 litri di capacità di carico possono essere ottenuti grazie al box portabagagli Comfort.

Volkswagen ID.7 Tourer: la capacità di carico sale a 1.714 litri

LED PER FARSI RICONOSCERE Il frontale si presenta come nella ID.7 berlina, sfilato e con una superficie frontale di 2,45 mq, per un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,24. Su richiesta sono disponibili i fari a led Matrix IQ.Light comprendenti una barra trasversale a LED ai lati del logo Volkswagen, anch'esso luminoso, e il sistema Dynamic Light Assist, ossia gli abbaglianti a regolazione dinamica interattiva per non disturbare chi proviene in senso opposto. Anche al posteriore è possibile avere barra trasversale a LED e logo illuminato.

Volkswagen ID.7 Tourer: i caratteristici led luminosi

TETTO SPECIALE Sempre su richiesta è disponibile il tetto panoramico Smart Glass che, grazie allo strato PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) integrato nel vetro, permette di passare elettricamente dallo stato trasparente a quello oscurato. La commutazione si può attivare tramite comando touch o ricorrendo all'assistente vocale. A far passare lo strato PDLC da oscurato a trasparente è la presenza o meno di tensione al suo interno. Oltre a proteggere dall'abbagliamento, i rivestimenti del vetro riflettono i raggi infrarossi della luce solare per evitare il surriscaldamento nei mesi più torridi, mentre all'opposto in inverno il calore del riscaldamento viene mantenuto all'interno dell'abitacolo.

INTERNI INVARIATI

Salendo a bordo della ID.7 Tourer si potrebbe benissimo pensare di essere sulla versione berlina ID.7. Gli interni sono i medesimi e al centro della plancia svetta il grande touchscreen da 15 pollici, al quale, di fatto, è demandata completamente l'interazione con le funzioni dell'auto, eliminando tutti i tasti fisici. Sempre minimalista il piccolo monitor cruscotto posizionato di fronte al conducente, al quale si aggiunge la proiezione dell'head-up display.

Volkswagen ID.7 Tourer: gli interni sono analoghi alla berlina

MOTORI: DUE VERSIONI DA 286 CV

Volkswagen ID.7 Tourer arriva sul mercato europeo in due versioni: la Pro e la Pro S (disponibile in un secondo momento), entrambe con una potenza di 210 kW, pari a 286 CV. La versione Pro ha una batteria da 77 kWh, mentre la Pro S sale a 86 kWh. Con quest'ultima si stima un'autonomia massima di 687 km. La potenza massima di ricarica è rispettivamente di 175 e 200 kW e per entrambe le versioni si può passare dal 10 all'80% di livello di carica in meno di mezz'ora. A riguardo, viene in aiuto anche l'innovativo precondizionamento della batteria, che accelera i tempi di ricarica riscaldando la batteria fino alla temperatura ideale prima della sosta, permettendo il caricamento a potenza elevata. Soprattutto durante l'inverno, ciò comporta una notevole diminuzione del tempo di sosta. Questo sistema si avvia autonomamente verso la successiva colonnina di ricarica se si attiva la guida a destinazione del sistema di navigazione con EV Route Planner. Altrimenti, può essere azionato manualmente tramite il touchscreen.

TECNOLOGIA

Ricca la gamma di sistemi di assistenza alla guida disponibili tra gli equipaggiamenti opzionali, come il Park Assist Plus e la funzione Memory che consente il parcheggio automatico fino a una distanza di 50 m. Perfezionato il Travel Assist, ora in versione Connected con dati online e che nella sua versione più recente offre il cambio di corsia assistito in autostrada. Una novità è rappresentata dall'Exit Assist, sistema che permette di impedire l'apertura di una delle porte nel caso in cui un veicolo o una bicicletta stia sopraggiungendo da dietro: vengono emessi un segnale acustico e uno visivo e viene brevemente impedita l'apertura della portiera.

Volkswagen ID.7 Tourer: il frontale è sfilato

ARRIVA L'IA L'equipaggiamento tecnologico a bordo è ovviamente cospicuo e include alcuni sistemi ormai largamente conosciuti dal grande pubblico come l'avviamento senza chiave, il volante riscaldabile, il display head-up con realtà aumentata e il climatizzatore automatico a tre zone Air Care Climatronic. Tra le novità più interessanti figura l'assistente vocale chiamato ''Ida'' che può essere comandato tramite linguaggio naturale per controllare diverse funzioni della vettura, come le impostazioni dei profili di guida e l'illuminazione d'ambiente. In un secondo momento, Ida verrà integrata con ChatGPT, per rispondere anche a domande mirate su qualsiasi argomento grazie all'accesso a banche dati online.

FUNZIONI PER FARSI COCCOLARE Un altro inedito tra gli optional è l'app Wellness che fornisce dei programmi preconfigurati per aumentare il benessere di guidatore e passeggero sia in marcia, sia durante le soste. A seconda dell'equipaggiamento della vettura, regola l'illuminazione interna, il sottofondo sonoro, la climatizzazione, il tetto panoramico e le funzioni di massaggio dei sedili secondo tre modalità: Fresh Up per la freschezza, Calm Down per il relax e Power Break per le pause rigeneranti. Le abbiamo provate in anteprima ed effettivamente regalano delle piacevoli sensazioni, ideali soprattutto per allentare la tensione quando si è bloccati nel traffico o al volante da lungo tempo. La durata delle prime due modalità è di 10 minuti, mentre se vi fermate per una sosta, la Power Break dura 20 minuti.

Volkswagen ID.7 Tourer: sul touchscreen i tre programmi wellness

DISPONIBILITA' E PREZZO

Volkswagen ID.7 Tourer nella sua versione Pro è attesa per la primavera 2024 e per ora non si conoscono i listini ufficiali. Il prezzo dovrebbe comunque aggirarsi tra i 65.000 e i 70.000 euro, ovviamente con differenze che possono diventare anche notevoli a seconda degli optional.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/02/2024