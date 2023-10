VW ID.7 Tourer, l'alterego EV di Passat Variant. Prime foto

Station wagon, la carrozzeria dimenticata. O meglio: no, non più, c'è un ritorno di fiamma in chiave elettrica. Dopo MG5, prima wagon full electric in senso assoluto, farà seguito anche BMW i5 Touring. E ora abbiamo la conferma: all'allegra compagnia si unirà pure lei, Volkswagen ID.7 Tourer, erede spirituale di Volkswagen Passat Variant, la cui ultima generazione è appena stata presentata. Sovrapposizione? Beh, una è termica e ibrida, l'altra è 100% elettrica. Intanto, prime due foto ufficiali e una promessa: ID.7 Tourer sarà in vendita nel corso del 2024 (nel primo semestre, sospettiamo noi).

VW ID.7 Tourer, prime foto ufficiali

ID.7 TOURER VS PASSAT SW In uno stringato comunicato di accompagnamento alle due immagini, VW afferma che la station wagon registra un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,24, ovvero di appena 0,01 Cd peggiore rispetto a ID.7 berlina, ma di 0,01 Cd migliore rispetto a nuova Passat Variant. Sebbene le foto mostrino solo il laterale e il posteriore di ID.7 Tourer, già è evidente come il design complessivo sia in gran parte identico a ID.7 tre volumi, tetto lungo e bagagliaio extra a parte. Anche i dettagli curvi in argento che corrono dal montante anteriore alla parte posteriore della berlina dovrebbero essere mantenuti. ID.7 Tourer dovrebbe infine apparire identica alla berlina anche all'interno, con ampio touchscreen da 15 pollici posizionato al centro del cruscotto e, sotto di esso, le funzioni della climatizzazione. Idem il minimalista display conducente incorporato dietro il volante. Rispetto a Passat Variant, VW ID.7 Tourer perde un po' di praticità posteriore. Il volume del bagagliaio misurerà 545 litri con i sedili posteriori sollevati e 1.714 litri con i sedili abbassati: rispettivamente 145 litri e 206 litri in meno rispetto alla sorella più tradizionale.

POWERTRAIN Ad alimentare ID.7 Tourer sarà la stessa selezione di batterie e motori elettrici della berlina. Il modello entry-level ID.7 Pro sarà offerto perciò con una batteria da 77 kWh, a trasmettere energia a un motore elettrico da 282 CV sull’asse posteriore. Nella versione sedan, l'autonomia teorica raggiunge i 615 km, mentre ID.7 Pro S promette fino a 700 km di percorrenza grazie a batterie da 82 kWh. Ci aspettiamo che la Tourer non raggiunga questi numeri a causa del peso maggiore. ID.7 GTX Tourer con schema bi-motore e trazione integrale? Wolfsburg non si è ancora pronunciata, ma l'idea di una wagon elettrica ''cattiva'' ci stuzzica.

VW ID.7, dalla berlina alla station il passo è breve

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/10/2023