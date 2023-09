Volkswagen ID.X Performance, la concept elettrica per chi ama andare forte

Nel fine settimana si è tenuto a Locarno, sul lato svizzero del Lago Maggiore, all’evento ID. Treffen che raccoglie i proprietari delle auto elettriche di Wolfsburg. Per rendere l’occasione ancora più ghiotta, Volkswagen ha presentato la concept ID.X Performance, vettura ad alte prestazioni realizzata sulla base della nuova berlina a tre volumi ID.7.

Volkswagen ID.X Performance, paraurti esclusivo per questa concept

Il look è indubbiamente di quelli aggressivi: la berlina sportiva ID.X Performance si distingue da quella normale per i tanti dettagli sportivi, a cominciare dal profilo rosso che corre lungo la parte bassa dell’auto, ma anche dallo splitter anteriore e dal diffusore posteriore in fibra di carbonio. Il paraurti anteriore (con prese d’aria molto ampie) e l’enorme spoiler regolabile posteriore hanno funzioni aerodinamiche, mentre svolgono una funzione più che altro estetica i grandi passaruota in color nero lucido e i gruppi ottici posteriori bruniti.

Volkswagen ID.X Performance, i gruppi ottici sono bruniti

ASSETTO SPECIFICO La convergenza è stata aumentata di 80 millimetri e l’assetto ribassato di ben 60 millimetri, con sospensioni sportive tarate specificamente per questo modello. Le ruote sono sportive da 20” con dado centrale, con pneumatici racing da 265.

Volkswagen ID.X Performance, l'abitacolo con dettagli sportivi

Chi siede davanti si accomoda su “gusci” da corsa in fibra di carbonio, che forniscono un ottimo supporto anche nella guida sportiva. Un po’ ovunque troviamo dettagli color rosso, dal bordo delle razze del volante alle linee di pelle che corrono lungo la plancia, passando per le impunture dei rivestimenti e i dettagli della grafica del computer di bordo. Dello stesso colore anche le luci ambientali e i contorni dei tasti “pausa” e “play” dei pedali di freno e acceleratore.

Volkswagen ID.X Performance, bombardone elettrico da 558 CV

La configurazione del powertrain di Volkswagen ID.X Performance prevede due motori, uno per asse, abbinati alla trazione integrale a controllo elettronico. La potenza massima erogata - in modalità Boost - è di 411 kW, pari a 558 CV. La coppia massima (il cui valore non è stato comunicato) è gestita dal Vehicle Dynamics Manager, che si occupa anche di controllare il differenziale posteriore. La capacità della batteria è di 86 kWh (91 kWh lordi): Volkswagen non ha ovviamente comunicato l’autonomia, che nella berlina stradale è di circa 700 km, limitandosi a ricordare che in corrente continua accetta potenze di 200 kW.

Volkswagen ID.X Performance, i cerchi monodado racing da 20''

L’auto presentata a Locarno, puntualizza Volkswagen, è una concept e come tale non verrà messa in vendita. La casa tedesca ha però già annunciato una versione ad alte prestazioni della sua nuova tre volumi elettrica, chiamata ovviamente ID.7 GTX, che potrebbe montare lo stesso powertrain ed ereditare alcuni degli elementi stilistici che la caratterizzano.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/09/2023