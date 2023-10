VW ID.3, una batteria che invecchia bene. Il test dei "centomila"

Oltre mezzo migliaio di chilometri di autonomia, d'accordo. Ma se il pacco batteria è nuovo di pacca. Cosa accade dopo anni e migliaia di miglia di utilizzo, e soprattutto dopo centinaia di ricariche? Tra le preoccupazioni dei consumatori circa l'auto elettrica compare - in terzo ordine, dopo l'autonomia reale e la presenza di stazioni di ricarica sul territorio - la longevità delle batterie stesse. Come e quanto deperiscono nel tempo? Una risposta la fornisce ADAC. Protagonista del test svolto dall’associazione automobilistica tedesca è Volkswagen ID.3. Che alla categoria, fa un'ottima pubblicità.

VW ID.3, batterie alla prova di durata

STRESS TEST ADAC sostiene che dopo 100.000 km le batterie della VW ID.3 oggetto della prova conservano il 93% della capacità originale, un valore che rientra ampiamente nelle perdite previste dopo quella distanza. Questo, nonostante i tester sottopongano le batterie ad un trattamento non proprio raccomandabile. In primo luogo, perché ricaricano spesso e volentieri da colonnine fast charge, cosa che difficilmente la maggior parte degli utenti fanno con la stessa frequenza. In secondo luogo, perché lasciano il cavo collegato (a volte per giorni) anche dopo il completamento della ricarica, abitudine che la Casa sconsiglia.

ID.3 passa il test: batteria vecchia fa buon brodo

UN TANTO AL KILOWATT Un aspetto che contribuisce alla buona valutazione che ADAC assegna a Volkswagen risiede anche nella scelta del marchio di reclamizzare la capacità netta delle sue batterie, in luogo della capacità lorda. Il pacco batteria di VW ID.3 ha una capacità totale di 82 kWh (per un'autonomia da ciclo WLTP di 546 km), ma il suo utilizzo completo ha un impatto significativo sulla longevità del pacco. Normalmente, le Case combattono questo problema inserendo nelle loro batterie un buffer che impedisce ai conducenti di utilizzare l'ultimo spicchio di energia. Tuttavia, non tutti i marchi pubblicizzano questa differenza, il che può portare a deludere le aspettative. Volkswagen non esita invece a dichiarare come ID.3 abbia una capacità netta di 77 kWh.

Capacità lorda e capacità netta: Volkswagen è trasparente

SECONDO LIVELLO Sebbene il feedback di ID.3 sia sin qui positivo, ADAC non ha ancora terminato. L’associazione prevede di testare l’auto fino a quando non raggiungerà i 160.000 km, ovvero fino a quando la garanzia Volkswagen non sarà scaduta e i rischi per i proprietari aumenteranno in modo significativo. In proiezione, l'auto non dovrebbe avere difficoltà a confermare sul campo quanto promesso dalla Casa, ovvero una capacità - a garanzia in scadenza - del 70%. Ci informeremo sul verdetto, siamo piuttosto curiosi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/10/2023