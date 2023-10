Nuova BMW Serie 5 Touring, prima foto ufficiale. Ecco quando esce

Nuova Serie 5 edizione berlina è prossima al debutto commerciale (a breve breve, la nostra prova su strada): quale momento migliore, per anticipare le sembianze della controparte in carrozzeria station wagon? Dopo la fuga di brevetti, ecco il primo teaser ufficiale di nuova BMW Serie 5 Touring. La stagione del debutto viene individuata nella primavera del 2024. Cosa aggiunge, la nuova fotografia, alle informazioni già in nostro possesso?

Nuova Serie 5 Touring, il frontale è identico alla 3 volumi

VERTICALIZZAZIONI L'unica immagine in penombra condivisa da BMW mostra la silhouette e, in parte, l'illuminazione a LED. Com'era prevedibile, e come già in gran parte appreso grazie a nostre foto spia, la sezione anteriore della carrozzeria è condivisa pari pari con la berlina, mentre la parte posteriore viene ridisegnata e ''verticalizzata'', a rafforzare l'idea di un'alternativa ribassata all'ampia offerta SUV di Monaco.

Da sedan a wagon: il posteriore cambia inclinazione

POWER MIX BMW conferma che la gamma propulsori di nuova Serie 5 Touring sarà condivisa con la sedan. Ciò significa opzioni a benzina con tecnologia mild hybrid 48 volt, oltre all'ibrido plug-in e all'immancabile variante totalmente elettrica (i5 Touring). Che tra le station wagon premium, sarebbe il ''caso pilota''. All'estremità superiore dell'offerta, sia in termini di performance, sia in chiave visiva, sarà sempre lei, M5 Touring, super-wagon che si dice estrarrà 800 CV dal V8 ibrido plug-in di origine XM. Chi è alla ricerca di una familiare ad alte prestazioni e, al tempo stesso, è aperto alla rivoluzione ''green'', potrà considerare anche una i5 M60 xDrive Touring da 601 CV. Stay tuned per il video test drive di nuova Serie 5/i5 in formato berlina.

Nuova M5 Touring, motore V8 ibrido plug-in

