Nuova BMW Serie 5 Touring: la wagon tedesca ai blocchi di partenza, ecco i brevetti

Dopo l’arrivo della nuova BMW Serie 5, mancano pochi mesi al debutto della sorella in versione wagon. Un modello molto atteso, che in passato ha giocato un ruolo fondamentale per il successo di quest’auto. In realtà, abbiamo già visto i prototipi mimetizzati effettuare prove dinamiche, ma oggi abbiamo qualcosa in più. Infatti, sono apparse in rete le immagini dei brevetti appena depositati, che ci mostrano le linee della station wagon tedesca in maniera più chiara. I disegni CAD confermano che l’auto è identica alla berlina dai montanti B in avanti, il che significa che avrà una griglia a doppio rene di dimensioni standard e non la variante taglia XL vista su alcuni dei modelli più recenti, introdotta dalla Serie 4 Coupé. Ci saranno anche maniglie delle porte a filo e possiamo notare che la linea di cintura si alza notevolmente in prossimità della parte posteriore delle porte e termina con il caratteristico gomito di Hofmeister, proprio come sulla berlina.

Nuova BMW Serie 5 Touring: il frontale con fari full LED e calandra di dimensioni medie

UNA WAGON SPORTIVA, COME DA TRADIZIONE Ma il tetto allungato della station wagon, l’altezza del vetro relativamente bassa e la coda inclinata conferiscono alla Touring un aspetto sorprendentemente sportivo, e le luci posteriori abbracciano gli angoli dell’auto, con un accento verso l’alto nella parte che sovrasta il parafango. Le immagini provengono da un sito web del governo britannico e confermano che la domanda di brevetto per il design è stata registrata nel luglio di quest'anno, ma non è accompagnata da alcuna informazione tecnica sull'auto. Niente di male, poiché sappiamo che l’auto condividerà la sua piattaforma e i propulsori con la Serie 5 berlina 2023.

Nuova BMW Serie 5 Touring: design sportivo grazie al tetto inclinato verso la codaEVVIVA L’ELETTRIFICAZIONE, MA ANCHE UNA M5… Come la tre volumi, la station sarà offerta con motori mild-hybrid e plug-in hybrid a quattro e sei cilindri e arriverà anche una i5 EV con una scelta di configurazioni a motore singolo e doppio, e probabilmente anche come M5. Questa è una notizia molto interessante, visto che BMW non offre una M5 Touring dai tempi della Serie 5 E60 con motore V10 della fine degli anni 2000. Ls più sportiva delle Serie 5, sarà alimentata da una versione ottimizzata del V8 da 4,4 litri con assistenza ibrida derivato dalla XM, ma che in questo caso potrebbe arrivare alla stratosferica soglia degli 800 CV. Chiusa la parentesi dei numeri da fantascienza, che farebbero sognare gli appassionati più sportivi del marchio tedesco, aspettiamoci di vedere la nuova Serie 5 Touring entro fine 2023, con le vendite a partire dalla primavera 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/10/2023