Villa d'Este, l'Eleganza torna in scena. Passerella per nuova BMW Serie 5

Nasce nel 1929 come mostra di auto nuove, poi dagli anni Ottanta la consacrazione a grande evento di auto storiche. Dici Concorso d'Eleganza Villa d'Este e un brivido corre lungo la schiena: è il non plus ultra delle quattro ruote, Villa d'Este sta alle auto come la Notte degli Oscar sta al mondo del cinema. Edizione 2023 in rapido avvicinamento: appuntamento da venerdì 19 a domenica 21 maggio. Sempre sotto l'egida di BMW Group Classic, dal 1999 partner della manifestazione. In gallery, alcune immagini di Villa d'Este 2022. Pure a questo giro, BMW coglie la palla al balzo per mostrare alcune delle proprie novità. Serie 5 di nuova generazione, ma non solo.

LA SCALA DELL'AUTO La presentazione ufficiale di Villa d'Este 2023 si è svolta presso il Teatro alla Scala di Milano, di cui BMW Italia è socio Fondatore dal 2016, e ha visto gli interventi di Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia, Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso, infine Davide Bertilaccio, CEO di Villa d’Este Hotels.

LE MAGNIFICHE OTTO Quest'anno la kermesse vede in competizione oltre 50 auto storiche, suddivise in 8 classi:

Class A - A CENTURY OF THE 24 HOURS OF LE MANS: HEROES OF THE MOST FAMOUS RACE IN THE WORLD

Class B - THE FAST AND THE FORMAL: PRE-WAR HIGH SPEED LUXURY

Class C - GRANDE VITESSE: PRE-WAR WEEKEND RACERS

Class D - INCREDIBLE INDIA: THE DAZZLING MOTORING INDULGENCES OF THE MIGHTY MAHARAJAS

Class E - PORSCHE AT 75: DELVING INTO THE STUTTGART LEGEND'S ICONIC AND ECCENTRIC BACK CATALOGUE

Class F - GRANTURISMO: EXPERIMENTING WITH THE POST-WAR EUROPEAN GT

Class G - THAT 'MADE IN ITALY' LOOK: STYLES WHICH CONQUERED NEW WORLDS

Class H - HERE COMES THE SUN: 'TOPLESS' DONE DIFFERENTLY!





MAIN EVENT La sfilata del Concorso d'Eleganza a Villa d'Este si svolge come di consueto nella giornata di sabato, evento che è già sold out. La cerimonia di premiazione del Best of Show culminerà con la consegna del Trofeo BMW Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d'Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti.

PORTE APERTE Con la tradizionale sfilata di sabato 21 che registra già il tutto esaurito, al pubblico degli appassionati resta in ogni caso la ghiotta opportunità di assistere alla sfilata di tutte le auto del Concorso d'Eleganza domenica 21 maggio nel parco della vicina Villa Erba, teatro di una intera giornata di attrazioni accompagnata da un ricco programma di musica e intrattenimento per tutta la famiglia. Il sabato, sempre nel parco di Villa Erba e con biglietti ancora disponibili, si svolge invece l'evento “Amici&Automobili – Wheels&Weisswürscht” che porterà un assaggio di Baviera al Concorso. Qui verranno celebrati veicoli di tutti i tipi e i modelli di tutte le marche, portati da club e comunità automobilistiche di tutto il mondo. I biglietti per le due giornate aperte al pubblico (sabato 20 e domenica 21) sono disponibili online su https://www.ticketone.it/artist/concorso-eleganza/.

PASSATO, PRESENTE, FUTURO Come anticipato, Villa d'Este 2023 coincide anche con la premiere mondiale di nuova BMW Serie 5: in mostra, l'edizione full electric BMW i5. Durante la due giorni sul lago di Como viene esposta pure la limited edition Mini Cooper SE Cabrio, passerella inoltre per Rolls Royce Spectre, la prima elettrica del brand di lusso british. BMW festeggia anche due importanti anniversari: i 50 anni della 2200 Turbo e i 25 anni della Z3 Coupé. Tra le altre ricorrenze che il Concorso celebra, anche i 75 anni di Porsche e i 100 anni della 24 Ore di Le Mans.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/05/2023