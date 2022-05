Villa d'Este chiama, Milano risponde. Tutte le novità del Concorso 2022

Passano gli anni, evolvono i format, ma il prestigio della mostra di veicoli storici d’eccellenza più esclusiva al mondo rimane intatto. 20-22 maggio 2022, Grand Hotel Villa d'Este: sono le coordinate spazio-tempo dell'edizione 2022 della celebre manifestazione riservata alle auto che hanno fatto la storia. Per il loro stile, per le loro performance, per i loro successi in pista e in società. Patrocinato come sempre da BMW Group Classic, Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022 ricco di novità. Sul sito ufficiale, tutte le informazioni per il pubblico.

MAIN EVENT Il piatto forte del fine settimana sarà domenica 22, nei giardini di Villa d’Este, l’esposizione delle auto storiche e delle Concept Car e la proclamazione del vincitore di ogni classe. Il trofeo “BMW Group Trophy – Best of Show” verrà assegnato per la prima volta nel pomeriggio. In passerella, cinquanta straordinarie auto che rappresentano quasi un secolo di storia automobilistica, suddivise in sette classi e i cui nomi rispecchiano gli anniversari e le eccellenze del concorso di quest’anno.

Classe A. The golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design

The golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design Classe B. Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz

Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz Classe C. Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este: How grand Entrances were once made

Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este: How grand Entrances were once made Classe D. The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons

The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons Classe E. Born for the Racetrack: “Win on Sunday, sell on Monday”

Born for the Racetrack: “Win on Sunday, sell on Monday” Classe F. 50 Years of Mean Machinery: BMW’s M Cars and their Ancestors

50 Years of Mean Machinery: BMW’s M Cars and their Ancestors Classe G. Breaking the Speed Barrier: Pioneers that chased the magic 300 kph

Ferrari 250 GT TDF Coupè Pinin Farina, vincitrice premio ''Best of Show'' 2021

PREQUEL L’ormai tradizionale Prelude Tour inizia per la prima volta nella vicina Milano. Dopo l'esposizione in Piazza della Scala (9-10.30), l’esclusiva rosa di partecipanti con veicoli storici unici percorrerà giovedì 19 maggio un percorso sul Lago di Como e arriverà nel pomeriggio a Cernobbio. Le automobili potranno essere ammirate dal pubblico anche in vari punti del centro di Milano.

PORTE APERTE Domenica 22 sarà invece la volta di un evento tutto nuovo e soprattutto aperto al pubblico (biglietti gratuiti si possono richiedere su www.ticketone.it/artist/wheels-weisswuerscht): “Wheels & Weisswürscht Lake Como” si svolge a Villa Erba, location dove si daranno appuntamento club automobilistici internazionali di BMW, MINI e altri brand.

Nuova BMW Serie 7

A TUTTA BMW Come società affiliata di BMW AG, BMW Motorsport GmbH festeggia la sua fondazione 50 anni fa. Nota come BMW M GmbH dal 1993 e ormai leggendaria, BMW M può vantare una formidabile storia di macchine da corsa e veicoli d’eccellenza. Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este di quest’anno, tutto ciò verrà documentato e riconosciuto con la classe specifica “50 Years of Mean Machinery: BMW’s M Cars and their Ancestors”. Da BMW, anche due anteprime di prodotto: l’attesissima BMW M4 CSL e nuova BMW i7, prima BMW Serie 7 completamente elettrica. Altro ospite speciale sarà inoltre Rolls-Royce Boat Tail: con un progetto di quattro anni, sono state ideate tre automobili uniche nel loro genere per singoli clienti Rolls-Royce.

Rolls-Royce Boat Tail

ROSSO PASSIONE BMW, ma non solo. Anche il 75esimo anniversario di Ferrari troverà riconoscimento con una categoria di concorso speciale: l’incredibile storia del marchio prende vita con la classe “The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari Represented in Eight Icons”.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/05/2022