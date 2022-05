Ciao ciao Ferrari: ora la più cara al mondo è una Mercedes 300 SLR

Guerre, pandemie, crolli di borsa. Il popolo piange miseria, i ricchi che diventano sempre più ricchi, il mercato delle auto di lusso che risente poco o niente delle crisi che disturbano al piano di sotto. Sin qui, niente di nuovo. Se si rivelasse vera, la notizia di un esemplare di Mercedes-Benz 300 SLR stradale venduto alla cifra di 135 milioni di euro farebbe tuttavia sobbalzare dalla sedia anche il più composto degli osservatori. Se la news si rivelasse vera, sarebbe il nuovo record assoluto. Alla faccia della Ferrari 250 GTO venduta per la pochezza di 70 milioni di dollari a Monterey nel 2018.

COLAZIONI DI LAVORO Spiffera il magazine Hagerty come la vendita da guinness dei primati sia stata pianificata da Mercedes stessa, invitando alcuni dei collezionisti più importanti al mondo a un pranzo esclusivo al Museo Mercedes a Stoccarda. La Stella non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, tuttavia voci sospettano che ad abbandonare il prestigioso piedistallo - e a finire nelle mani di un noto imprenditore auto britannico, dall'identità ancora misteriosa - sia la cosiddetta Uhlenhaut Coupé con telaio n. 0008/55, modello stradale di derivazione 300 SLR da corsa (serie W 196 S) e del quale, nel 1956, vennero costruiti solo due esemplari, prendendo il nome da Rudolf Uhlenhaut, capo del reparto test Mercedes-Benz.

REGOLE E ECCEZIONI Per 135 milioni di euro, il nuovo proprietario avrebbe potuto acquistare quasi 1.300 Classe S. E invece ha puntato al nonplusultra, alla replica di una delle più leggendarie vetture sport mai transitate dalla faccia della Terra. L'auto che vinse il Campionato del Mondo nel 1954 con Juan Manuel Fangio al volante, e che nel 1955 trionfò alla Mille Miglia con Stirling Moss. La ragione di una cifra tanto alta sarebbe semplice: da parte di Mercedes, auto come la 300 SLR e altri esemplari appartenenti alla mitica epoca delle Frecce d'Argento (1954-1955), non è che vengono vendute raramente. Non vengono vendute mai.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/05/2022