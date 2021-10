Auto storiche

Dal 1° al 3 ottobre 2021, si è rinnovato l'appuntamento con il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, che vista l'emergenza sanitaria ancora in corso per la pandemia di Covid-19 si è tenuto in un insolito formato a porte chiuse. Quest’anno, non si sono svolte le giornate aperte al pubblico nei terreni di Villa Erba e non hanno luogo nemmeno la spettacolare esposizione dei veicoli dei partecipanti nel parco e la parata pubblica, insieme al Concorso di Motociclette. Ecco perché abbiamo pensato di proporvi una ricca fotogallery delle vincitrici: ecco che cosa ci siamo persi...

Il premio principale “Best of Show” assegnato dalla Giuria del Concorso se l’è aggiudicato lo statunitense Brian Ross che ha presentato una Ferrari 250 GT TDF Coupè Pinin Farina del 1956.

Ferrari 250 GT TDF Coupé Pinin Farina (1956)

Il premio “Coppa d’Oro”, assegnato grazie ai voti del pubblico presente, è andato alla Lancia Dilambda Serie I Drop Head Coupé del 1930, portata in concorso da Filippo Sole.

Lancia Dilambda (1930)

Villa d'Este è da sempre occasione più unica che rara per rifarsi gli occhi al cospetto di alcuni tra gli esemplari più preziosi e affascinanti dell'intera storia dell'automobile, oltre che alle concept più avveniristiche del panorama internazionale. Sfoglia la gallery qui sotto per riassaporare la magica atmosfera del Concorso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2021