Autore:

Danilo Chissalè

SPORTIVA ELEGANTE La notizia è di quelle che colpiscono: una particolare versione dell’Hypermotard 950 si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Concept Bike: Nuovi Design e Prototipi presentati da Case Produttrici e Progettisti Indipendenti” al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, svoltosi a Cernobbio, sul Lago di Como. Tra capolavori storici e concept eleganti come la BMW R18, la Hypermotard ha colpito la giuria con dettagli tecnici ispirati alla MotoGP e una grafica di forte impatto, che si rifà ai graffiti delle aree metropolitane.



VOTO SOCIAL Il voto della Giuria di Villa d’Este è stato confermato dal grande successo che il prototipo Ducati ha riscosso sui social, ricevendo in poche ore migliaia di like sui profili Instagram e Facebook dell’Azienda. Il Concorso d’Eleganza è il secondo premio, dopo il Red Dot Award vinto dalla Diavel, vinto in pochi mesi, motivo di orgoglio per Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati: “Sono contento del successo ottenuto dalla concept bike presentata per il concorso, che si unisce al riconoscimento già ottenuto al Red Dot Award con il Diavel 1260. I concept di stile servono anche per proporre elementi nuovi, in questo caso soprattutto la grafica, e valutare le reazioni che generano. Il riscontro avuto sui social ci rende estremamente soddisfatti. Data l’importanza e l’attenzione che dedichiamo allo stile, uno tra i valori fondanti dell’Azienda, ricevere un premio in occasioni come queste ci rende sempre molto orgogliosi”.