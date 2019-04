Autore:

Danilo Chissalè

JOYSTICK E MANETTA Videogames e moto insieme, questa volta non per un titolo racing ma per un esclusivo concorso nato dalla collaborazione tra Scrambler Ducati e Sony Interactive Enterteinment Italia per festeggiare l’arrivo sul mercato di Days Gone, il nuovo titolo di SIE Bend Studio in esclusiva per PlayStation®4 (PS4™) previsto in uscita il 26 aprile.

IL PREMIO Chi acquisterà il gioco in versione fisica o digitale potrà partecipare all’estrazione di uno Scrambler Desert Sled 2019 personalizzato dalle Officine Mermeid, autorevole preparatore milanese di Special e Café Racer, con componentistica ispirata al titolo d’azione open world. Il concorso sarà valido dal 26 aprile al 26 maggio 2019, per parteciparvi l’utente dovrà registrarsi sul sito ufficiale www.DucatiScramblerDaysGone.it, accedere alla sezione “Home” e seguire le istruzioni lì riportate.

E NON SOLO E non è finita qui, il fortunato vincitore riceverà inoltre l’invito per due persone per partecipare alla prossima Milano Games Week, che si svolgerà a Milano dal 27 al 29 settembre 2019. La gloria non sarà riservata solamente al vincitore, saranno infatti estratti altri dieci concorrenti, ai quali spetterà un abbonamento di tre mesi a PlayStation Plus.

LA MOTO La Scrambler con sospensioni a corsa lunga si presta egregiamente per il tributo. Il look da moto post atomica viene esaltato dalla verniciatura realizzata ad hoc, dal design dell’impianto di scarico e dalla sella con finiture dedicate. La base meccanica è confermata: motore bicilindrico Desmo da 803 cc in grado di erogare 73 cv, forcellone allungato e pedane off-road. La special realizzata da Officine Mermaid è un premio di valore assoluto, con tutte le personalizzazioni in stile Days Gone il valore si allontanerà in maniera cospicua rispetto al prezzo di listino di 11.590 euro. Non vi resta che tentare la fortuna!