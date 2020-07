QUESTO EVENTO... NON S'HA DA FARE A causa dell’emergenza Covid-19 tutti i principali eventi automobilistici e motociclistici sono stati addirittura annullati o semplicemente spostati. In questo secondo gruppo c’era il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, un evento esclusivo per la presenza di veicoli spettacolari e un pubblico proveniente da tutto il mondo. La situazione sanitaria relativa al Coronavirus non è - al momento in cui scriviamo - così grave come qualche mese fa, tuttavia gli organizzatori hanno deciso di rimandare tutto all’anno prossimo.

IN ATTESA DEL 2021 La decisione è stata presa in seguito a un’attenta analisi delle date e delle limitazioni dei viaggi ancora in vigore in tutto il mondo. L’organizzazione si dice “profondamente dispiaciuta” e si sta già concentrando al 28-30 maggio 2021, date in cui si disputerà la prossima edizione di una delle kermesse più famose, resa ancora più speciale dall’incantevole scenario del Lago di Como. L'evento ha subito la stessa sorte di Goodwood e Pebble Beach, anch'essi rimandati all'anno prosismo.