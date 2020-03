PREVEDIBILE Il Coronavirus non lascia scampo nemmeno alla bellezza e all’eleganza. Proprio in questi giorni è arrivata la notizia che l’annuale Concorso d’Eleganza di Villa D’Este – manifestazione che raccoglie veri e propri capolavori a due e quattro ruote – sarà rimandato a ottobre 2020 (dal 16 al 18) anziché svolgersi a maggio come previsto. La decisione presa dall’organizzazione è maturata a seguito delle sempre più stringenti manovre per l’arginamento del contagio e per tutelare gli ospiti e lo staff.

INVITO A OTTOBRE Una nube nera così minacciosa avrebbe rovinato l’atmosfera sofisticata ed esclusiva della manifestazione, ecco perché si è deciso di procrastinare l’evento a quando (lo speriamo tutti) l’emergenza sarà rientrata. L’organizzazione nei prossimi giorni contatterà tutti i partecipanti che si erano iscritti per invitarli a prendere parte all’evento nonostante lo slittamento di data, confidando anche nella preventiva comunicazione dell’annullamento, in modo tale da agevolare quest’ultimi a riprogrammare i trasferimenti delle preziosissime auto e moto.

TRA PASSATO E FUTURO Il concorso che si tiene nella scenografica cornice di Villa D’Este vede esposte meraviglie del passato a due e quattro ruote, come l’Alfa vincitrice nell’ultima edizione, ma anche veicoli contemporanei come la Ducati Hypermotrad premiata per il suo design. BMW Motorrad, invece, negli ultimi anni ha sfruttato l’evento per presentare al pubblico alcuni concept che poi, a qualche anno di distanza, hanno debuttato sul mercato in versione definitiva come la 9Cento (diventata F 900 XR) o la Concept R 18, beccata su strada giusto qualche giorno fa in una delle sue versioni definitive. La stretta vicinanza con i saloni autunnali stravolgerà i piani della Casa dell’Elica o rimarrà tutto invariato? La riposta la sapremo solo il 16 ottobre, quando i cancelli del monumentale palazzo si apriranno davanti a pubblico e veicoli.