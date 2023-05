Le nuove BMW Serie 5 e i5 elettrica hanno i videogame a bordo

Le prime ad averla saranno le nuove BMW Serie 5 e BMW i5 elettrica, ma poi una vera e propria console a bordo, per giocare ai videogame ad auto ferma, salirà a bordo anche di altri modelli della Casa di Monaco prodotte dopo il luglio 2023. L'idea non è nuova, va detto, visto che Tesla c'era già arrivata (ne parliamo nella video-prova della Model Y): spinta dalla necessità di intrattenere i suoi clienti durante le soste per la ricarica, e ora l'introduzione di una soluzione simile anche sulle auto dell'Elica dimostra che la strada è quella giusta e che la trovata farà tendenza.

Nuove BMW Serie 5 e BMW i5: lo smartphone fa da controller per i videogame

I TITOLI? IN AUMENTO La tecnologia dei videogame che potrete trovare sulle nuove Serie 5 è fornita dall'app AirConsole, che per ora dà accesso a una quindicina di titoli del tipo ''casual game'': giochi semplici e intuitivi, da fare in modo estemporaneo, senza lunghe avventure o carriere del personaggio da sviluppare, per capirci. I titoli vanno dalle corse di Go Kart Go al calcio di Golazo, dai quiz musicali come Music Guess a giochi di simulazione, strategia, salta e corri e puzzle. Ma è solo l'inizio, perché il portafoglio verrà continuamente ampliato.

Nuove BMW Serie 5: un codice QR ti permette di collegare lo smartphone ad AirConsole

COME SI FA Per giocare si usa il proprio smartphone come controller: lo si collega senza fili all'infotainment iDrive 8.5 dell'auto, facendo la scansione di un QR Code che viene mostrato sul display da 15 pollici a centro plancia quando si lancia l'app. E il bello è che si può giocare sia da soli sia in tanti contemporaneamente: dai sedili anteriori o quelli posteriori, con sfide uno contro uno o in modalità competizione. Far funzionare il tutto è immediato, così come fare ritardo all'appuntamento, se vi lasciate prendere dall'azione. Io vi ho avvisato...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/05/2023