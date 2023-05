La world premiére della BMW i5 elettrica in live streaming

In video la presentazione ufficiale della nuova BMW Serie 5 elettrica: guarda qui l'evento in diretta mondiale dalle 14:00 di oggi

Gli obiettivi di BMW in tema di elettrificazione sono ambiziosi e il 24 maggio 2023 alle 14:00 CEST cadono i veli da una delle novità più attese e importanti per il Marchio: parliamo di BMW i5, ossia la nuova BMW Serie 5 elettrica, la cui presentazione in diretta mondiale potete guardare qui sotto. Al termine del live streaming, il video rimarrà disponibile on demand.

QUALCHE ANTICIPAZIONE In base a quanto trapelato a monte dell'evento ci si aspetta che la BMW i5 venga proposta in due varianti: la BMW i5 eDrive40 a motore singolo con 340 CV di potenza e trazione posteriore dovrebbe costituire l'entry level, mentre al top della gamma si piazzerà la BMW i5 M60 xDrive a doppio motore, con trazione integrale e circa 600 CV. Autonomia fino a 500 km, pare. All'interno, una plancia di nuovo disegno sfrutterà al meglio le caratteristiche del nuovo sistema operativo iDrive 8.5 e non mancheranno funzioni di assistenza alla guida avanzate di livello 2+: grazie al sistema Highway Assistant, per la guida a mani libere in autostrada.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/05/2023