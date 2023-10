Arriva la nuova BMW X2 2024 e ora è un SUV coupé!

BMW X2, atto secondo. Il SUV compatto della Casa bavarese si rinnova profondamente nello stile e nei contenuti, aggiornandosi alle tecnologie più recenti introdotte dal Marchio. La carrozzeria si trasforma per guadagnare una coda spiovente, così da far rientrare la nuova BMW X2 2024 nella richiestissima categoria dei SUV coupé. Le dimensioni crescono in modo significativo per un posizionamento a metà strada tra i SUV compatti e quelli di medie dimensioni.

La nuova BMW X2 è ora un SUV coupé

Il disegno esterno della BMW X2 è costruito attorno a linee dinamiche, che descrivono un profilo coupé decisamente più definito rispetto alla precedente generazione, che già aveva un lunotto piuttosto inclinato, ma una coda più tozza. Il frontale ora integra fari a LED affilati e una griglia a nido d'ape, che può essere illuminata come visto ad esempio sulle più grandi X5 ed X6. Il tetto scende senza soluzione di continuità verso la parte posteriore. Gli archi delle ruote pronunciati e le spalle muscolose sono stati disegnati per restituire al veicolo un aspetto sportivo, mentre il design posteriore offre dinamismo, esaltato da linee orizzontali e uno spoiler di stile Gurney. Crescono anche le dimensioni: 194 millimetri in più in lunghezza a dare 4,55 m da paraurti a paraurti, 21 millimetri in più in larghezza e 64 millimetri in più in altezza, che compensano la linea spiovente del tetto. In questo modo, il nuovo BMW X2 offre maggiore spazio sia per i passeggeri sia per il bagagliaio, con una capacità fino a 560 litri - o 1.470 litri, con schienali reclinati - a seconda della variante del modello.

Gli interni della nuova BMW X2

L'abitacolo è stato organizzato come sull'ultima BMW Serie 2 Active Tourer. Una proposta che, se non sorprende particolarmente, continua a offrire un'ergonomia ben studiata per una facile vivibilità. La plancia riunisce due display in un unico maxischermo curvo: da 10,25'' quello per il quadro strumenti e da 10,7'' quello per il sistema d'intrattenimento di bordo. La qualità grafica è molto buona e non manca certamente la piena compatibilità con Apple Car Play e Android Auto. Purtroppo, molte delle funzioni sono controllabili attraverso menù e sotto menù consultabili esclusivamente dallo schermo principale: ridotta al minimo è la presenza di tasti fisici e alcuni appassionati della casa di Monaco sentiranno la mancanza della rotella iDrive per navigare tra i menu. Gli unici comandi fisici rimasti sono il selettore del cambio e quello per impostare le modalità di guida, entrambi sulla penisola sospesa tra i sedili. L'offerta di rivestimenti è la medesima di altri modelli in gamma. Quindi pelle o tessuto a seconda dell'allestimento scelto.

Tra la versioni c'è anche la sportiva M35i da 300 CV

Tecnicamente, la nuova X2 è costruita sulla base della piattaforma Faar, l'architettura di BMW sviluppata per costruire una nuova generazione di veicoli a trazione anteriore. A partire da questa seconda generazione, tutte le BMW X2 saranno disponibili con il solo cambio automatico di serie, continunando una tendenza (soprattutto nel segmento premium) a escludere la trasmissione manuale dalle nuove automobili. Dunque, a prescindere dalla versione, la proposta prevede unicamente l'automatico doppia frizione Steptronic a 7 rapporti. Per quanto riguarda i motori, l'ingresso per la gamma benzina è rappresentanto da un 1,5 litri tre cilindri mild hybrid da 170 CV e 340 Nm di coppia (sDrive 20i). Mentre il diesel è un 2,0 litri quattro cilindri da 150 CV e 360 Nm di coppia (sDrive 18d). Al vertice della gamma, per ora, troviamo il 2.0 litri turbo benzina da 300 CV e 400 Nm di coppia (xDrive M35i). I prezzi partono dai 44.800 euro della versione sDrive 18d. Seguono poi le due versioni benzina: sDrive 20i a quota 46.100 euro e il top di gamma M35i che svetta a 63.200 euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/10/2023