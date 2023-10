BMW: e se arrivasse una M3 Touring CS? Cosa dicono i rumors

Questa, se confermata, è una di quelle novità che farebbe felice qualsiasi appassionato di automobili. Perché secondo quanto riportato da BMW Blog, sembra che nel 2025 la BMW M3 Touring potrebbe avere una variante CS. Il sito web non specifica la fonte di queste voci, ma se consideriamo che rumor di questo genere erano già circolati lo scorso luglio, aggiungiamo la propensione di BMW a produrre numerosi modelli speciali ogni anno, e il successo di tali edizioni, non sarebbe poi così sorprendente se quest'indiscrezione si rivelasse vera. Negli ultimi mesi, alcuni prototipi si sono effettivamente aggirati al Nürburgring, segno che qualcosa a Monaco di Baviera si sta effettivamente muovendo. Speriamo sia così: una versione CS della M3 Touring segnerebbe un punto di svolta nel panorama delle super familiari e la renderebbe, verosimilmente, una Instant Classic.

La M3 Touring CS avrebbe oltre 540 cavalli di potenza

QUANTI CAVALLI? Sebbene non si abbia certezza riguardo al fatto che BMW stia effettivamente sviluppando una M3 CS Touring, è invece abbastanza noto che Audi sta pianificando una versione estrema per la sua RS6 attuale, prima dell'arrivo della nuova versione completamente elettrica, prevista probabilmente entro l'anno prossimo (che tristezza... Ndr.). Tornando alla BMW, se la M3 CS Touring diventasse realtà, condividerebbe probabilmente lo stesso motore da 543 cavalli di M3 CS ed M4 CSL in edizione speciale. Con ogni probabilità la trazione sarà integrale, proprio come per la M3 Touring standard, con la possibilità di inviare tutta la coppia sull'asse posteriore. Inoltre, è probabile che vengano adottate soluzioni per ridurre il peso, considerando che la CS berlina risparmia circa 34 chilogrammi rispetto alla M3 Competition a trazione integrale, grazie all'ampio utilizzo della fibra di carbonio e a un silenziatore posteriore in titanio per l'impianto di scarico. Resta il fatto che una Touring a soli due posti perderebbe totalmente di senso ed è quindi molto più probabile che BMW decida di equipaggiare la futura CS con sedili in fibra di carbonio anche al posteriore. Se mai dovesse veder la luce, ci aspettiamo un'edizione limitata a qualche migliaio di unità che, sicuramente, andrebbero sold out nel giro di qualche giorno.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 06/10/2023