BMW iX2: per la prima volta elettrica

Il debutto della seconda generazione di BMW X2, coincide con l'ingresso in gamma dell'inedita versione a zero emissioni. Il SUV compatto della Casa bavarese, dunque, si rinnova profondamente nello stile e nei contenuti e introduce, per la prima volta, quella ''i'' che nell'universo BMW significa elettrificazione totale. D'altronde il percorso è questo: l'elettrico deve poter rivolgersi al maggior numero possibili di consumatori. Offrirlo su di un SUV coupé compatto è una scelta di prodotto assolutamente convisibile, considerando quanto questa configurazione di carrozzeria sia apprezzata soprattutto in Europa.

BMW iX2: dettaglio presa di ricarica

Il disegno esterno della BMW X2 è costruito attorno a linee dinamiche, che descrivono un profilo coupé decisamente più definito rispetto alla precedente generazione. Il frontale integra fari a LED affilati e una griglia a nido d'ape, che può essere illuminata (come visto a esempio sulle più grandi X5 ed X6). Il tetto spiovente restituiscre quella sensazione di dinamismo e ''velocità'' che il concetto coupé dovrebbe, in qualche modo, rappresentare. Anche la vista laterale restituisce un senso granitico, per via soprattutto di dettagli come i passaruota allargati. Il nuovo BMW iX2 offre una capacità di carico compresa tra 525 e 1.400 litri. A differenza della X2, la iX2 si distingue per la griglia anteriore ''chiusa''.

La griglia anteriore è ''chiusa''

L'abitacolo è stato organizzato con la stessa ergonomia di utilizzo che ha debuttato su Serie 2 Active Tourer. Una proposta che offre un buon compromesso gradevole tra tecnologia e semplicità di utilizzo. La plancia è con doppio schermo curvo: 10,25'' per il quadro strumenti e 10,7'' per il sistema d'intrattenimento di bordo. La qualità grafica è molto buona e non manca certamente la piena compatibilità con Apple Car Play e Android Auto. Tuttavia, molte delle funzioni sono controllabili solo attraverso menù e sotto menù consultabili dallo schermo principale. Questa Riduzione ai minimi termini di tasti fisici rischia di creare occasione di distrazione per il conducente. Gli unici rimasti sono presenti sul bracciolo centrale ''sospeso'': selettore della marcia e per impostare le modalità di guida. L'offerta di rivestimenti è la medesima di altri modelli in gamma. Quindi pelle o tessuto a seconda dell'allestimento scelto.

La potenza di iX2 è di 240 kW

Tecnicamente, la nuova iX2 è costruita sulla medesima base di BMW iX1 (qui la prova) con cui condivide anche l'architettura propulsiva. L'auto è equipaggiata con una coppia di motori elettrici (uno per asse) per una potenza di sistema pari a 240 kW (326 CV) e una coppia di 494 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è soddisfatta in 5,6 secondi per una velocità massima autolimitata a 180 km/h. Ad alimentare i due motori, una batteria agli ioni di litio da 65 kWh che permette di percorrere tra i 417 e i 449 km (secondo quanto dichiarato dalla Casa). La potenza massima di ricarica è di 130 kW: sufficiente a ricaricare dal 10% all'80% in 29 minuti. Per ricariche più ''lente'', c'è invece il caricatore da 11 kW. Per quanto riguarda i prezzi, la gamma iX2 xDrive30 a un prezzo di 60.000 euro. L'auto sarà disponibile da marzo 2024 e nei mesi successivi al debutto è previsto l'arrivo di una versione meno potente.