BMW iX: il cruise control potrebbe attivarsi in parcheggio. L'azione di richiamo della Casa

Il SUV 100% elettrico iX è il manifesto tecnologico di BMW nel segmento luxury a ruote alte. Un modello di nicchia decisamente innovativo che sta contribuendo alla transizione del costruttore verso l’era dell’elettrificazione. Tuttavia, anche uno sport utility così sofisticato ed evoluto può cadere vittima di qualche problema ed è quello che è successo recentemente.

BMW iX: la Casa tedesca richiama il SUV elettrico per verificare il cruise controlIL CRUISE CONTROL CHE SI ATTIVA Infatti, un rilevante numero di proprietari di iX ha segnalato un’anomalia che coinvolge il cruise control. A quanto pare avrebbero attivato il regolatore di velocità in maniera del tutto involontaria durante le manovre a bassa velocità, come in parcheggio. Tante le segnalazioni di queste accelerazioni improvvise e non volute, che la Casa di Monaco ha deciso per un intervento di richiamo della iX al fine di verificare e intervenire, se necessario. Il problema è emerso per la prima volta alla termine del 2022 e inizialmente BMW ha preso in esame il problema senza, però, diramare bollettini ufficiali.

BMW iX: i comandi del cruise control sono sulla razza sinistra del volanteIL PRIMO CASO E QUELLI SUCCESSIVI A un primo caso isolato, che non poteva essere correlato al controllo della velocità di crociera, i tedeschi hanno verificato che il sistema è stato attivato anche in casi successivi. Infine, è stato scoperto che mentre il veicolo si trova a bassa velocità e con un angolo di sterzata elevato, la mano del conducente può toccare inavvertitamente il pulsante del cruise control. Le foto degli interni della iX ci mostrano che i comandi si trovano sulla razza sinistra del volante e la velocità può essere impostata con un pulsante fisico.

VEDI ANCHE

BMW iX: i lussuosi interni dello sport utility BEV di MonacoCOSA È SUCCESSO? BMW suggerisce che il problema può verificarsi quando un guidatore ha impostato il controllo automatico della velocità, lo ha disattivato e quindi lo riattiva accidentalmente, ad esempio quando parcheggia alla fine di un lungo viaggio in autostrada. Sebbene una situazione di accelerazione improvvisa del SUV sia preoccupante dal punto di vista della sicurezza, il conducente può disattivare il sistema premendo il pulsante di annullamento o il pedale del freno.

BMW iX: interessate al richiamo la xDrive50 e la M60 NESSUN INCIDENTE RILEVATO BMW non è a conoscenza di incidenti o infortuni correlati a questo problema, che riguarda un totale di 11.180 iX xDrive50 e iX M60 m.y. 2022-2024. La Casa tedesca ritiene di poter risolvere il problema con un aggiornamento software, ma non specifica il piano d’azione. Quello che è certo è che inizierà a contattare i proprietari il 28 luglio attraverso la rete ci concessionari e sarà disponibile per aggiornare gratuitamente il sistema operativo del veicolo. Restiamo in attesa di conoscere come si evolverà la situazione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/06/2023