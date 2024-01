Volkswagen "ID.1", l'erede di VW e-Up! si chiamerà... VW e-Up?

Ve la ricordate la Up! di Volkswagen? La piccola utilitaria che ha raccolto alti consensi in giro per l'Europa in 12 anni di carriera? Ecco, il marchio tedesco avrebbe confermato i suoi piani per il lancio di una nuova EV di fascia bassa, denominata provvisoriamente ID.1. Questa dichiarazione lascerebbe proprio supporre che, nei piani di sviluppo, una erede di e-Up! - la versione a zero emissioni - sia regolarmente in agenda. La Casa tedesca aveva già manifestato le sue intenzioni di inserirsi nei segmenti più ''bassi'' con la presentazione del concept leggermente più grande ID.2all (ve ne parliamo qui). Ora, si abbassa ulteriormente l'asticella. L'obiettivo di VW è quello di portare la ID.1 in produzione entro i prossimi tre anni e farla debuttare nel 2026. Già, il nome... Quale?

Volkswagen ID.1: dovrebbe costare meno di 20 mila euro

MANTIENE IL NOME (FORSE) Il capo dello sviluppo tecnico Volkswagen, Kai Grünitz, ha rivelato ad Autocar Uk che i bozzetti di design iniziali sono completi e lo sviluppo è già ben avviato. Grünitz ha sottolineato che la ID.1 è stata pensata proprio come erede naturale della e-Up!. Volkswagen è nota per valorizzare i suoi iconici nomi, come Golf, Passat e Tiguan, destinati a resistere anche nell'era elettrica. E sono quindi molto più di un indizio le parole di Grünitz: 'la 'ID.1' si allineerà strettamente alla Up in termini di utilità'', ha dichiarato Grünitz. ''Progettare un veicolo piccolo per ambienti urbani offre limitate possibilità, ma incarnerà il DNA di design e funzionalità di Volkswagen mantenendo un prezzo più accessibile''. Dunque il nome e-Up! sembra realmente destinata a tornare.

PREZZO ACCESSIBILE La decisione di tornare nel segmento sottolinea l'importanza di introdurre un'auto più piccola e accessibile per soddisfare una base di clienti più ampia. Volkswagen mira a posizionare la ID.1 come porta d'accesso alla gamma con un prezzo inferiore a 20 mila euro, affiancando la leggermente più grande ID.2 nella famiglia dei veicoli elettrici dell'azienda. La ID.1 (o Up!) dovrebbe essere costruita su una piattaforma dedicata, distinta dall'architettura MEB Entry della ID.2. Lo sviluppo si concentrerà rigorosamente sul contenimento dei costi, suggerendo che potrebbe non incorporare le stesse avanzate funzioni di autonomia e connettività presenti nei modelli Volkswagen di fascia alta. Il che sarebbe in linea con la volontà di posizionarsi in una fascia di segmento meno ''ricca'', ma probabilmente più profittevole. Stay tuned.

Fonte: Autocar UK

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 10/01/2024