Sforbiciata al listino Volkswagen 2024, adesso la gamma ID. costa meno

Di fronte al crescente interesse per le automobili elettriche, ma anche per sostenerne la stessa crescita, Volkswagen ha annunciato significative riduzioni dei prezzi per la sua gamma di veicoli a batteria ID. in diversi paesi europei, tra cui Francia, Belgio, Italia, Norvegia e Svezia. Nonostante in passato la casa automobilistica avesse dichiarato di non voler seguire le orme di Tesla per quanto riguarda la riduzioni dei prezzi, oggi ha comunicato che questa strategia è stata intrapresa per cercare di potenziare le vendite e raggiungere gli ambiziosi obiettivi commerciali prefissati.

COSÌ SI PRENDONO GLI INCENTIVI I tagli al listino rendono ora quasi tutte le versioni di ID.3, ID.4 e ID.5 idonee per incentivi governativi per veicoli elettrici che vanno dai 5.000 ai 7.000 euro in Francia. Parallelamente, Volkswagen ha introdotto nuovi livelli di allestimento denominati ID. e Life Max, che portano a un ridimensionamento dei prezzi di accesso. Ad esempio, il modello base di ID.3, ora parte da 39.990 euro, rispetto ai precedenti 42.990 euro. Per quanto riguarda ID.4, il prezzo di partenza è ora di 43.990 euro, mentre ID.5 parte da 50.500 euro. Inoltre, il nuovo modello ID.5 Life Max parte da 51.500 euro, offrendo un miglior equipaggiamento di serie rispetto al modello Pro Performance 2023, pur costando circa 8.000 euro in meno. Analoghe modifiche sono state apportate negli altri paesi della Comunità Europea, dove tutta la gamma ID. ha un prezzo di attacco molto più conveniente.

E IN ITALIA? Anche il nostro Paese ha stabilito una proposta di incentivo piuttosto importante (qui tutte le informazioni nel dettaglio). Sulla base di quanto finora trapelato dal Governo (ma manca ancora la pubblicazione del Decreto), lo sconto ammonterebbe da un minimo di 2.000 euro (vetture di fascia 61-135 g/km di CO2, rottamazione di un usato Euro 4) a un massimo di 13.750 euro (fascia 0-20 g/km CO2, rottamazione usato Euro 0-2, Isee inferiore a 30.000 euro). Attenzione però, per potervi accedere il prezzo per le auto con emissioni comprese 0-20 g/km CO2 non deve superare i 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro IVA inclusa). L'unico veicolo della famiglia ID. che oggi può accedere all'incentivo è la compatta ID.3 disponibile a partire da 40.990 euro. Tuttavia, Volkswagen Italia ha introdotto le versioni Edition Plus di ID.3, ID.4 e ID.5, con un costo aggiuntivo di 1.048 euro rispetto alle vecchie versioni Pro, ma vantando un extra quantificabile in 9.800 euro di equipaggiamenti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/01/2024