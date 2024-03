Test nuova Volkswagen Passat 2024: prova, prezzi, opinioni

Giunta alla nona generazione, la nuova Volkswagen Passat getta la maschera e ammette candidamente di sfidare le auto premium, proponendosi come una sorta di jet privato per volare in businessa class: rasoterra, si intende. Le opinioni dopo la prova su strada.

Nuova Volkswagen Passat 2024, vista laterale

Non tutti i colori della carrozzeria lo mostrano con la stessa chiarezza, ma con 4,92 m da paraurti a paraurti la Volkswagen Passat 2024 è diventata davvero un macchinone: persino difficile da gestire con gli spazi sempre più angusti delle nostre strade e parcheggi sempre più risicati. Tanta abbondanza di centimetri, che in certe colorazioni come il grigio pastello rendono un po' sproporzionata la vista di profilo, concedono però all'interno un'abitabilità record. Roba da far invidia alle limousine. Seduti dietro c'è tanto di quello spazio da poter distendere le gambe e la capacità del bagagliaio parte da 690 litri, per arrivare a 1.920 litri con gli schienali posteriori reclinati.

MAXISCHERMO L'ambiente è molto curato, senza cadute di stile. Le dita cadono quasi sempre sul morbido anche dove molte tedesche più propriamente premium si fanno cogliere in fallo con plastiche dure e condivise coi modelli basso di gamma. La Passat non cade nel tranello e si concede la finezza di un rivestimento in moquette nelle tasche delle porte, con funzione anti-rumore. E se montaggi e materiali appagano il tatto, il design pulito e ordinatissimo della plancia coccola la vista, con il display dell'infotainment che conquista per le generose dimensioni. Specie se si sceglie quello da 15 pollici opzionale in luogo di quello da 12,9'' offerto di serie fin dal livello base.

Nuova Volkswagen Passat 2024, lo schermo da 15 pollici dell'infotainment

QUI TUTTO TOUCH Sull'altare dell'ordine sono stati sacrificati i comandi fisici, qui rimpiazzati quasi per intero da comandi touch. Un touch studiato bene, però, con una barra a sfioramento per regolare temperatura e volume dell'audio a completare una serie di icone ai margini dello schermo, che aprono direttamente i menu delle funzioni d'uso più comune. La barra a sfioramento, però, è più facile da gestire dando colpetti ripetuti ai simbolini del volume e della temperatura, piuttosto che facendo scorrere il dito in orizzontale: a colpetti si è più precisi con l'auto in movimento.

A.I. ONBOARD Completano i comandi di bordo i tasti sulle razze del volante: né troppi né pochi, per il cruise control/guida assistita, per il computer di bordo e per stazioni e volume dell'audio. Risponde presente anche l'assistente vocale Ida, che integra l'intelligenza artificiale di Chat GPT, se vi manca un passeggero vero con cui farvi una chiacchierata. Notevole la resa dell'impianto audio Harman Kardon opzionale, con 13 altoparlanti e 700 W di potenza: pulito, potente e con tutta la spinta che serve per bassi super. Qui un approfondimento su cosa è cambiato tra la nuova Passat e il modello precedente.

Nuova Volkswagen Passat 2024, la plancia

Fin dai primi metri il giusto peso del volante trasmette un senso di sicurezza: la Passat non è e non vuole essere una sportiva da guidare col coltello tra i denti, ma farti arrivare a destinazione fresco e riposato dopo un viaggio in prima classe. E ci riesce egregiamente con l'aiuto delle nuove sospensioni dell'assetto adattivo DCC Pro opzionale, che limitano al massimo gli scuotimenti dell'abitacolo. Lo scopo è prevenire quelle contrazioni muscolari involontarie che il fisico compie per mantenersi stabile, e che sono responsabili della stanchezza accumulata nei viaggi. Senza queste sospensioni a controllo elettronico, che cambiano taratura secondo le modalità di guida, la Passat manterrebbe un assetto ben equilibrato che privilegia il comfort. E questa sarebbe solo ''metà'' della Passat.

LUNGA, MA AGILE Già, perché a dispetto delle dimensioni, la nuova station wagon tedesca sa anche essere divertente tra le curve. L'ho scoperto passando dalla modalità di guida Comfort alla Sport (e non mancano la risparmiosa Eco e una Individual tutta da personalizzare). Se la Comfort concede un pizzico di rollio che rallenta l'inserimento in curva, in Sport l'auto trova un gran bel sostegno nei cambi di direzione, rendendo anche lo sterzo più preciso e incisivo. Sempre comoda, in Sport la Passat si mantiene piatta e in curva e trova una sicurezza in se stessa davvero invidiabile, che invoglia a una guida decisamente dinamica. Senza nemmeno ricorrere alle ruote posteriori sterzanti, che a volte aiutano tanto le auto di queste dimensioni, e invece non sono previste neppure come optional.

Nuova Volkswagen Passat 2024, il test drive

TANTO GUSTO COL MOTORE GIUSTO Certo, per tutto questo bisogna scegliere il motore giusto e la gamma proposta è lì per aiutarvi a non sbagliare. Una sola è la variante a benzina, rappresentata dal 4 cilindri 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV e 250 Nm: buono per uno ''zerocento'' in 9,3 secondi e una velocità massima di 222 km/h, grazie all'ottima aerodinamica della Passat che le richiede pochi cavalli per filare come un treno (il Cx è di 0,25). Le maggiori soddisfazioni al volante, però, si hanno con le unità a gasolio. Ce ne sono ben tre e già il 4 cilindri Diesel da 2.0 litri e 122 CV promette bene, con i suoi 320 Nm di coppia: nello 0-100 km/h è più lento del mild hybrid a benzina, ma ha più tiro in ripresa.

IL MIO PREFERITO La scelta migliore, comunque, rimane la versione del 2.0 TDI portata a 150 CV e 360 Nm, se non vi preoccupano le limitazioni alla circolazione dei comuni più fissati con le emissioni. Il Diesel da 150 CV praticamente pareggia le prestazioni della mild hybrid in velocità e accelerazione, ma in ripresa rimane imbattibile e consuma meno: in autostrada rispettando il codice siamo attorno ai 5,5 l/100 km. In più il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, che è di serie su tutta la gamma, si sposa meglio con il Diesel, risultando più pronto quando lo si adopera in modalità manuale/sequenziale con le palette dietro al volante. Chi ha bisogno della trazione integrale ha un'unica scelta possibile: il 2.0 TDI potenziato a 193 CV. Tutte le altre motorizzazioni hanno invece la sola trazione anteriore.

Nuova Volkswagen Passat 2024, la presa di ricarica della versione plug-in hybrid

4X4 E PLUG-IN Chi ambisce a gestire il casa-ufficio a motore spento non ha che da attendere dopo l'estate, quando arriveranno due varianti plug-in hybrid, basate sul 4 cilindri benzina TSI da 1,5 litri di cilindrata, declinate nei livelli di potenza 204 e 272 CV. Per entrambe la trazione è anteriore e il cambio DSG perde una marcia rispetto a quello installato sulle motorizzazioni precedenti. Punto di forza delle Passat plug-in è l'autonomia elettrica di circa 100 km, possibile grazie a una batteria da 19 kWh che rimpiazza quella da 10 kWh della generazione precedente. La ricarica si completa in un paio d'ore da una presa a 11 kW: meno se si dispone di una presa in corrente continua a 50 kW.

La nuova Passat è proposta solo con carrozzeria station wagon, in tre allestimenti diversi: c'è la Passat... Passat (che fantasia!), la Business e la top di gamma R-Line. Fin dall'allestimento base, l'equipaggiamento è ''ottimo e abbondante'', con clima bi-zona e guida assistita di livello 2, riconoscimento segnali stradali e i sistemi anti-collisione del caso. L'allestimento Passat è previsto solo con il motore mild hybrid o con il Diesel da 122 CV, che costano, rispettivamente, 42.550 o 43.500 euro. La ''Passat Passat'', però, non può avere l'assetto a controllo elettronico, che è opzionale anche per gli altri due allestimenti.

Nuova Volkswagen Passat 2024, il bagagliaio

STEP UP Per 2.600 euro in più, l'allestimento Business aggiunge i sedili con massaggio, l'assistente di parcheggio, il navigatore, il clima tri-zona, l'assistente vocale IDA e una guida assistita ancora più sofisticata, solo per citare le dotazioni principali: si può avere anche con il Diesel da 150 CV a partire da 48.300 euro. L'allestimento R-Line è proposto per le Passat da 150 CV e più di potenza. Costa 5.700 euro in più del livello Business, ma aggiunge fari IQ.Led Matrix ancora più efficaci, sistema keyless completo, portellone elettrico, antifurto e i drive mode, oltre a una connotazione estetica più sportiva che passa anche per i sedili (sempre dotati di massaggio).

OVER THE TOP R-Line è l'unico allestimento previsto per la Passat a trazione integrale 4Motion che, con la scelta obbligata del Diesel da 193 CV, parte da 59.050 euro. Si pagano sempre a parte lo schermo da 15 pollici per l'infotainment (1.010 euro, abbinato allo Head-Up Display in realtà aumentata), l'audio Harman Kardon (945 euro) e molto altro. Passat punta al premium, si diceva, e i prezzi, certamente, non sono da meno. Qui altre informazioni sulla gamma Passat.

Versione Passat 1.5 eTSI 150 CV Passat 2.0 TDI 122 CV Passat 2.0 TDI 150 CV Tiguan 2.0 TDI 4Motion Motore 1,5 litri, 4 cilindri, turbo benzina, mild hybrid 2,0 litri, 4 cilindri, turbodiesel 2,0 litri, 4 cilindri, turbodiesel 2,0 litri, 4 cilindri, turbodiesel Potenza 150 CV 122 CV 150 CV 193 CV Coppia 250 Nm 320 Nm 360 Nm 400 Nm Velocità 222 km/h 211 km/h 223 km/h 232 km/h 0-100 km/h 9,3 secondi 10,9 secondi 9,3 secondi 7,6 secondi Consumo dichiarato 5,6 l/100 km n.d. 5,4 l/100 km n.d. Cambio Doppia frizione DSG a 7 marce Doppia frizione DSG a 7 marce Doppia frizione DSG a 7 marce Doppia frizione DSG a 7 marce Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Integrale Dimensioni 4,92 x 1,85 x 1,50 m 4,92 x 1,85 x 1,50 m 4,92 x 1,85 x 1,50 m 4,92 x 1,85 x 1,50 m Peso 1.572 kg n.d. 1.687 kg n.d. Bagagliaio Da 690 a 1.920 litri Da 652 a 1.650 litri Da 652 a 1.650 litri Da 652 a 1.650 litri Prezzo Da 42.550 euro Da 43.500 euro Da 48.300 euro Da 59.050 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/03/2024