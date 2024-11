Volkswagen Polo, non finisce qui. Restyling nel 2025? Ibrida?

Polo potrebbe tornare sul mercato con un aggiornamento in concomitanza con l'entrata in vigore dell'Euro 7. Le ultime news

Se qualcuno pensava che Volkswagen Polo (quella con motore termico) potesse non avere più un futuro in Europa, probabilmente si sbagliava. A inizio 2024, VW ha sì interrotto la produzione in Europa della Polo – uno stop senza precedenti – e ha in qualche modo lasciato spazio a speculazioni e ipotesi sul fatto che la storica compatta di Wolfsburg fosse destinata a proseguire la sua storia solo in abbinamento a un propulsore elettrico, magari con un nome diverso da quello attuale. Invece...

Polo vive (dicono)

EURO POLO A quanto pare, non sarà così. Secondo quanto appreso da Autocar UK, infatti, Kai Grünitz, membro del consiglio direttivo del marchio Volkswagen per lo sviluppo tecnico, avrebbe annunciato un aggiornamento per il 2025 della Polo, che – ricordiamolo – è stata una presenza fissa nel listino Volkswagen sin dal suo debutto nel 1975, con l'ultima versione lanciata nel 2017 e rinnovata nel 2021. Il restyling della vettura sembrerebbe programmato per coincidere con l'introduzione degli standard sulle emissioni Euro 7.

Polo mild hybrid? Mild dire mai...

MILD HYBRID Tuttavia, Kai Grünitz non si è lasciato andare ad altre considerazioni, ma a quanto pare ha accennato a un'adozione più ampia della tecnologia mild-hybrid nella gamma. Pertanto, lanciandoci nelle ipotesi, è possibile che la Polo possa arrivare sui mercati in abbinamento a propulsori 1.0 TSI e 1.5 TSI mild-hybrid e, contestualmente, con una rivisitazione del design e delle tecnologie presenti a bordo. È invece possibile che la versione GTI (qui il nostro articolo sull'ultima edizione speciale) possa non riuscire ad adeguarsi alla transizione e dovrà in qualche modo accontentarsi della sua erede alla spina ID.2 GTI, prevista per il 2026. Stay tuned.

