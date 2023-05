Nuova Polo GTI Edition 25: anniversario speciale, serie speciale. Video

Lei a 25 anni almeno c'è arrivata, ed è pure in splendida forma. Hot hatch a combustione interna, una razza in via di estinzione. Polo stessa è incerta del proprio futuro a medio lungo termine. Dimentichiamoci per un istante di rivoluzioni elettriche e cose del genere e accogliamo con un caloroso benvenuto Polo GTI Edition 25, la serie speciale di un anniversario lusinghiero. Tiratura limitata a 2.500 unità, un sacco di optional, una configurazione delle sospensioni rinforzata: Polo GTI è la Polo per chi ama guidare.

VW Polo GTI Edition 25: Buon Compleanno super Polo!

HOT LAP Per promuovere l'iniziativa, Volkswagen pubblica sui suoi canali social il classico video, che poi così classico non è. Protagonisti il CEO Volkswagen Thomas Schäfer, il membro del consiglio di amministrazione Imelda Labbé, la pilotessa di gare turismo Jasmin Preisig: tutti a bordo per godersi qualche giro in pista, e prova a indovinare chi siede al volante.

ESTERNI Volkswagen Polo GTI Edition 25 si distingue da Polo GTI innanzitutto per gli speciali adesivi sulla fiancata e per la esclusiva tinta esterna Ascot Grey. Di serie, fari IQ.Light a matrice di LED e un set di cerchi in lega Adelaide da 18 pollici rifiniti in nero lucido. Anche il tetto e le calotte degli specchietti sono neri, mentre pinze freni, bordo della griglia a nido d'ape e logo GTI sul portellone sono verniciati, come sempre, in rosso.

Cerchi da 18 pollici, pinze dei freni rosse

INTERNI I sedili sportivi premium sono rivestiti in pelle traforata nera con dettagli rossi e loghi GTI sugli schienali. Presente anche una specifica targhetta “One of 2500” sui sottoporta. Altre caratteristiche includono il volante sportivo in pelle con paddle integrati e scritta ''25'' e l'infotainment Ready2Discover con display da 8 pollici con l'opzione degli aggiornamenti. Chi desiderasse una Polo ancora più sicura e tecnologica, può infine richiedere a parte il pacchetto di assistenza IQ.Drive con Travel Assist per la guida semi-autonoma livello 2. Ma non è tutto.

Interni molto in stile GTI

ALLA GUIDA Dinamicamente parlando, VW Polo GTI Edition 25 ottiene un'esclusiva sospensione sportiva che abbassa il telaio di 15 mm e migliora ulteriormente le già ottime credenziali di manovrabilità della super Polo. Sotto il cofano si agita invece il solito 2.0 TSI turbo benzina da 207 CV di potenza e 320 Nm di coppia, trasmessi all'asse anteriore tramite un cambio automatico DSG a 7 rapporti, con l'ausilio di un bloccaggio del differenziale elettronico (XDS). Prestazioni di tutto rispetto: sprint 0-100 km/h in 6,5 secondi, velocità massima di 210 km/h.

Assetto ribassato, guida ancora più sportiva

IL LANCIO In attesa di informazioni per il mercato Italia, in Germania, Polo GTI Edition 25 ordinabile dal 1° giugno, prezzi a partire da 35.205 euro. Proprio come la maggior parte delle varianti VW Polo, l'edizione speciale sarà prodotta nello stabilimento di Kariega, la più grande fabbrica automobilistica del Sudafrica.

Vecchia Polo GTI, non abbandonarci!

IERI OGGI DOMANI Polo prima generazione venne introdotta nel 1975, ma fu solo nel 1998 che Volkswagen lanciò la variante GTI. L'attuale modello coincide con Polo sesta generazione: ha debuttato nel 2017 e si è sottoposto a restyling nel 2021. Esistono alte probabilità che Polo, una volta esaurito il proprio ciclo vita, esca di scena in via definitiva. Sua ideale sostituta, dal 2025 in poi, sarà l'elettrica VW ID.2. E chissà che sapore avrà una eventuale ID.2 GTI (GTX?)... Performance a parte, avrà un gusto molto diverso. Migliore? Peggiore? Diverso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/05/2023