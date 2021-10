Novità auto

Aperti gli ordini della versione sportiva da 207 CV della compatta tedesca, fresca di restyling. Ricca la dotazione di serie, anche per la sicurezza

Ci sono cose che non cambiano neppure con il passare del tempo, con le novità tecnologiche e con un mondo in continua trasformazione. Una di queste è il tessuto a quadri dei modelli GTI di Volkswagen, usato sulla prima Golf GTI del 1976 e presente anche nei rivestimenti di nuova Polo GTI, che entra da oggi nella gamma della rinnovata compatta tedesca.

Volkswagen Polo GTI 2021, visuale di 3/4 anteriore



PRESTAZIONI TOP La variante ad alte prestazioni della nuova piccola Polo porta in dote un duemila quattro cilindri turbo benzina da 207 CV (7 in più del precedente) abbinato a un cambio automatico DSG a 7 rapporti, con una coppia massima di 320 Nm. Il risultato sono prestazioni dichiarate all’altezza delle tre lettere riportate sul portellone e sulla griglia anteriore: uno zero-cento coperto in 6,5 secondi e ben 240 km/h di velocità massima.

Volkswagen Polo GTI 2021, le pinze rosse dei freni

ASSETTO SPORTIVO La potenza è nulla senza controllo, però, e questo vale anche per la piccola di Wolfsburg: di serie l’auto è dotata di un assetto sportivo che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri. A questo si aggiunge il differenziale a bloccaggio elettronico XDS per migliorare la trazione nel misto: il suo lavoro consiste nel lavorare insieme ad ABS e ESP per controllare la pressione frenante sulla ruota anteriore interna alla curva, evitando pericolose perdite di aderenza.

Volkswagen Polo GTI 2021, la striscia luminosa che unisce i fari anteriori

CARATTERE SPORTIVO Impossibile confondere Polo GTI con qualunque altra versione: fuori, la piccola compatta si caratterizza per le linee rosse sulla calandra, i paraurti sportivi, la struttura a nido d’ape della grande presa d’aria anteriore e le pinze dei freni rosse. Esclusivi anche i fari a matrice di LED IQ.Light, collegati tra loro da una scenografica striscia luminosa. Al posteriore, sotto il paraurti è ben visibile il doppio terminale di scarico. All’interno domina il rosso, presente nelle plastiche della plancia, del tunnel centrale e dei pannelli porta. Finiture rosse anche per il pomello del cambio, la razza centrale del volante sportivo e le cuciture dei sedili, ovviamente sportivi, ovviamente rivestiti con il tessuto a quadri.

Volkswagen Polo GTI 2021, dettagli rossi nell'abitacolo

TANTA TECNOLOGIA Ricca anche la dotazione tecnologica della nuova Polo GTI: il cruscotto digitale da 10,25” si affianca allo schermo dell’infotainment da 8 pollici (da 9,2” su richiesta), che supporta i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, anche wireless. Più interessante però la presenza della guida assistita di livello 2 garantita dal Travel Assist di serie, presente per la prima volta su una piccola del gruppo tedesco.

Volkswagen Polo GTI 2021, inconfondibile il tessuto dei sedili

PREZZO Nuova Polo GTI è a listino a 29.500 euro. Già ordinabile, le prime consegne sono attese per la fine dell’anno. Per vedere più da vicino la gamma della nuova Polo (a benzina e a metano), Volkswagen ha organizzato un weekend “Porte Aperte” per il fine settimana del 23 e 24 ottobre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/10/2021