Novità auto

Sono ormai rimasti in pochi a sostenere il metano come alimentazione alternativa: di fatto, solo Fiat (con Panda e Lancia Ypsilon) e il gruppo Volkswagen (Audi - abbiamo provato la A3 Sportback g-tron, Skoda - prova di Kamiq a metano, Seat e VW) continuano a tenere a listino automobili alimentate a gas naturale. Un vero peccato, perché inquina pochissimo e costa ancora meno.

PICCOLA, MA DI SUCCESSO Volkswagen Polo TGI è un’auto che, nella piccola nicchia dei metanisti, continua a piacere: nei primi otto mesi del 2021, con 4.765 unità immatricolate (dati UNRAE) l’utilitaria tedesca è stata l’auto a metano più venduta in Italia. Prevedibile, dunque, che questa motorizzazione venisse proposta anche per il modello fresco di restyling.

Nuova Polo 2021: arriva anche la versione 1.0 TGI a metano

IL MOTORE Polo 1.0 TGI è mossa da un tre cilindri turbo da 999 cc con 90 CV e 160 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 12,3, secondi mentre la velocità massima è di 183 km/h. Nel ciclo WLTP il consumo di gas metano è di 5,6 - 5,9 m3/100 km, con emissioni di CO2 di 100-105 g/km.

VEDI ANCHE

TRE BOMBOLE Come altri modelli del gruppo tedesco, anche la piccola Polo è equipaggiata con tre bombole, due sotto il bagagliaio e una - più piccola - sotto il divano posteriore, per una capacità totale di 13,8 kg, con un’autonomia di oltre 350 km. Il serbatoio di benzina, che funge da riserva, è di 9 litri. Questo permette la classificazione della Polo come veicolo monovalente a metano, con i vantaggi che ne derivano: esenzione parziale (75%) o totale (in alcune regioni) del bollo, e nessuno stop quando c’è il blocco del traffico.

Nuova Polo 2021: gli interni

PREZZI Disponibile nei tre allestimenti degli altri modelli, ecco i prezzi di nuova Polo 1.0 TGI:

1.0 TGI Polo - 20.750 euro

- 20.750 euro 1.0 TGI Life - 22.250 euro

- 22.250 euro 1.0 TGI Style - 23.750 euro

Grazie alle ridotte emissioni di CO2, inoltre, l’auto beneficia dell’ecobonus di 1.500 euro dedicato ai modelli con valori di CO2 compresi tra 61 e 135 g/km.

Nuova Polo 2021: arriva anche la versione 1.0 TGI a metano

PORTE APERTE Per poter vedere più da vicino l’auto (non solo nella motorizzazione a metano), Volkswagen ha organizzato un Porte Aperte per tutti i suoi concessionari nel weekend del 23 e 24 ottobre, nel rispetto di tutte le normative in tema di sicurezza.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/09/2021