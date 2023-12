Nuova Touareg eHybrid, prove tecniche di addio al gasolio? Il test

Nontiscordardimè, sembra pregarti mentre tu lo fissi dritto in quegli occhioni così luminosi, ma che nascondono pure un pelo di nostalgia. Quella per tempi in cui, al suono ''SUV'', pensavi subito a Volkswagen Touareg. Se non altro, perché li contavi sulle dita di una mano, i SUV. Siamo agli albori del Terzo Millennio, Touareg di prima generazione (2002) spopola. Un salto di vent'anni e i SUV ''big size'' alla VW Touareg, almeno in Italia, vivono nelle riserve, scalzati dal cuore del mercato dai crossover più piccini. Eppure un senso lo conserva, uno dei capostipiti di una carrozzeria che ha rivoluzionato i gusti e mandato in pensione station wagon e monovolume. Comodi come su Touareg, si sta in pochi posti al mondo. Sul facelift 2024, pure un po' di più.



Volkswagen Touareg restyling: poche novità, ma indovinate

FILOSOFIE CONTRO

Provo Touareg 2024, cioè il restyling di metà percorso di Toureg terza generazione (2018), in coincidenza dell'arrivo dei primi esemplari nei concessionari. Provo, più in particolare, nuova Touareg in versione eHybrid Elegance, cioè la variante standard (non la ''R'', per intenderci) del modello ibrido plug-in, alternativo al classico motore diesel. Terminato il test, maturo due-tre considerazioni. Prima, qualche highlight tecnico-estetico.

Cerchi a parte, la fiancata è identica

Per conoscere nei minimi dettagli quali novità riguardano Touareg 2024, invito il paziente lettore a visitare il contenuto dedicato. Una rapida sintesi. Cambia il frontale: calandra a tutta larghezza, prese d'aria maggiorate e soprattutto i nuovi fari LED HD Matrix IQ.Light (ci torno tra un secondo). La fiancata sfoggia nuovi cerchi in lega con misure da 19 a 21 pollici, mentre al posteriore una fascia luminosa a LED si estende ora a tutta larghezza sopra il portellone. Ah, a vettura accesa, il logo Volkswagen si illumina di rosso. Ganzo.

Si illumina anche il badge VW

M'ILLUMINO DI LED Dicevamo dei nuovi fari a LED in alta definizione (e con abbaglianti adattivi, of course). Sono speciali perché composti da una marea di punti luminosi generati da un totale di 38.432 micro LED (19.216 Micro LED per lato), che illuminano la strada ancora meglio. Il sistema Matrix proietta nella corsia di marcia una sorta di tappeto luminoso interattivo (Lane Light), la guida di notte risulta così più sicura e anche attraversare i cantieri autostradali più stretti, al buio, è più facile: il raggio-tappeto segue la corsia con precisione massima. Non è tutto: in abbinamento al sistema di assistenza Nightvision, che tramite una telecamera termografica riconosce persone e animali visualizzandoli negli strumenti digitali, le luci HD Matrix formano, secondo la Casa, uno dei migliori sistemi di visione notturna al mondo. Guido Touareg di mattina, mi riservo di provare la visione ai ''raggi X'' successivamente (io stesso, o chi per me).

Nuovi fari Matrix LED ultrapotenti e ultraprecisi

Touareg sempre equipaggiata di serie di Innovision Cockpit, un super ''double display'' che combina strumenti digitali (Digital Cockpit) con diagonale di 30,5 cm e sistema di infotainment Discover Pro Max con touchscreen centrale da 38,1 cm. Mai visto un doppio schermo tanto grande, credo sia il più grande sulla piazza. A differenza dell'head-up display (opzionale), che è invece nella norma (uno schermo virtuale da 217x88 mm). Tra gli aggiornamenti, il comando vocale è più ''scantato'' e il collegamento Apple CarPlay e Android Auto può avvenire anche senza fili (wireless). Infine, nuove prese USB-C da 45 Watt (in precedenza da 15 Watt) permettono di ricaricare smartphone, tablet o laptop molto più velocemente.

Innovision Cockpit: doppio maxi schermo

PRENDILA MORBIDA Per il resto è la solita Touareg, giusto un pelo più curata nei dettagli comfort: la struttura interna delle porte è ora abbellita da cuciture doppie e anche i rivestimenti laterali della console centrale sono realizzati con un materiale schiumato più gradevole al tatto e decorati con una cucitura doppia. ''Strusciarli'' col ginocchio è una carezza.

Alcune novità sono nascoste bene. Ad esempio, ora Touareg è equipaggiata di un sensore del carico sul tetto, collegato in rete con l'elettronica del telaio (in particolare con l'ESC), che accresce l'agilità anche in presenza di un box portabagagli. Volkswagen cita anche modifiche tecniche sia al telaio con molle in acciaio (di serie), sia alla versione opzionale con sospensioni pneumatiche, compensazione attiva del rollio (telaio adattivo) e sterzo integrale: ammetto che stento a riconoscere la differenza con Touareg ante-restyling, sta di fatto che per essere un peso massimo che oscilla tra 2,1 tonnellate (3.0 V6 TDI) e le 2,4 tonnellate (3.0 V6 eHybrid) curva con piacevole disinvoltura. Sette profili di guida on-road e off-road, sta a voi scegliere tra modalità ''tappeto volante'' o ''nervi a fior di pelle''.

Grande, grossa e più agile di quanto ci si aspetta

In Italia nuova Touareg è dunque sempre in vendita con motori V6 da 3,0 litri in quattro versioni: due turbodiesel (231 CV e 286 CV) e due ibridi plug-in (benzina più motore elettrico) da 381 CV (Touareg eHybrid) o 462 CV (Touareg R eHybrid). Tutte le motorizzazioni sono associate di serie a cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti e a trazione integrale permanente 4Motion.

HYBRID SÍ Mi capita Touareg eHybrid, output di sistema di 381 CV, coppia di 600 Nm, batteria da 14,1 kWh di energia netta e un'autonomia in modalità 100% elettrica dichiarata di 48 km. Sono gli stessi identici valori di Touareg eHybrid pre-restyling, quindi quali considerazioni condividere con voi? Beh, che la prestanza è superiore a quella espressa anche da Touareg TDI 286 CV. Che anche il sound del 6 cilindri a V è più coinvolgente del V6 a gasolio, col benefit che quel sound lo puoi anche neutralizzare del tutto, se viaggi in EV. E qui arriviamo al punto.

Ibrida plug-in è più potente. Ma sarà tutto rose e fiori?

HYBRID NO Mi sarei aspettato che l'aggiornamento di Touareg Plug-in portasse con sé batterie più grandi, invece niente. A confronto con la crema dei competitor, prendi Mercedes GLE e 400 e e BMW X5 xDrive50e, che regalano oltre 100 km di autonomia a corrente, al giorno d'oggi un valore inferiore a 50 km di percorrenza EV è un po' scarso. Coi consumi, come sempre, corre grande differenza tra la marcia con batterie cariche e la marcia con batterie ''a zero'': nel primo caso, in modalità Hybrid (che ottimizza l'uso di ambedue i motori) registro valori molto vicini a quelli di omologazione, vale a dire attorno ai 2,5 l/100 km. Non appena esaurito il contenuto delle batterie, i consumi cambiano ordine di grandezza: durante il mio test drive, circa 5 l/100 km in modalità Normal e 7 l/100 km (a crescere) negli ultimi chilometri affrontati in Sport mode. Sai, la diesel promette consumi tra 8,1 e 8,8 l/100 km e quelli sono - decimale in più, decimale in meno - indipendentemente (o quasi) dal proprio stile di guida.

Il dibattito su quale tra le due sia la motorizzazione in assoluto più efficiente è destinato a durare tanto quanto l'esistenza di Volkswagen Touareg stessa. In generale, Touareg TDI (da 83.500 euro) per frequenti viaggi autostradali e per chi non ha l'opportunità di tenere l'auto sotto carica su base quotidiana, Touareg Plug-in (da 86.800 euro) per chi invece dispone di colonnina domestica, o sul luogo di lavoro, e guida spesso e volentieri per centri abitati. Ibrida o diesel che sia: quanto a comfort, sicurezza, performance, immagine, Volkswagen Touareg resta un totem.

Volkswagen Touareg, mostro sacro dei SUV taglia L

VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TSI eHYBRID

Lunghezza 4.878 mm Larghezza 1.984 mm Altezza 1.710 mm Passo 2.904 mm Bagagliaio 810 - 1.800 litri Motore 2.996 cc V6 turbo benzina + motore elettrico Potenza 381 CV Coppia 600 Nm Trasmissione cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti Trazione integrale permanente 4Motion Acc. 0-100 km/h 6,3 secondi Velocità max. 250 km/h Consumi 2,1 - 2,4 l/100 km (ciclo combinato WLTP) Emissioni CO2 48 - 54 g/km (ciclo combinato WLTP) Autonomia EV 51 km Prezzo da 86.800 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/12/2023