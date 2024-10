Nuova Volkswagen Tayron dal vivo. Tutti i dettagli del SUV tedesco in video

L’elettrificazione può aspettare ancora un po’ dalle parti di Wolsburg, preparatevi all’arrivo di nuova Volkswagen Tayron, SUV che si piazza fra Tiguan e Touareg e oggi debutta con motori a combustione. Lo abbiamo visto in anteprima proprio nei pressi della città tedesca, sede del gruppo VW, dove è stato sviluppato, ingegnerizzato e viene costruito. Adesso facciamo una breve sintesi. Tayron sfrutta la piattaforma modulare MQB Evo ed è lungo 4,77 metri per un passo di 2,79 metri, 11 cm in più rispetto a Tiguan All Space. Offre molto spazio in abitacolo, che a scelta può essere con 5 o 7 posti.

Volkswagen Tayron: a marzo 2025 il debutto del SUV che si piazza tra Tiguan e Touareg

Il look è moderno, davanti con paraurti massicci, fari a LED o Matrix LED affilati, uniti dalla fascia scura con il listello luminoso. Un tocco di originalità per un modello Volkswagen sono i loghi davanti e dietro illuminabili. I cerchi arrivano fino a 20” di diametro e la fiancata ci anticipa a occhio tutto lo spazio che troveremo dentro. In coda ci sono luci a LED multiformi con la barra luminosa che le collega. Il logo può illuminarsi e piace molto il nome scritto per esteso, ma ora saliamo a bordo.

Volkswagen Tayron: un design che evolve il concetto stilistico della Casa tedesca

Davanti al guidatore c’è il cockpit digitale da 10,25”, più a destra il display dell’infotaimnent, che può essere da 12,9” oppure 15”, con tutti i servizi connessi al web, compreso ChatGPT e l’assistente vocale “Ida”. Fa parte del pacchetto “tech” la rotellina al centro della console per gestire la radio, i drive modes, la trazione integrale se presente e scegliere le atmosfere interne con musica e luci ambiente preferite. Lato sicurezza, ci sono gli assistenti fino al livello 2 della guida semi-autonoma.

Volkswagen Tayron: il ponte di comando hi-tech del SUV tedesco con touch-tablet fino a 15''

Come detto, dentro c’è tanto spazio. Piace che l’abitacolo sia così luminoso e versatile, nel complesso offre grande qualità complessiva, ma questa è una caratteristica peculiare della Tayron. Si toccano materiali e assemblaggi senza una sbavatura, i rivestimenti sono in tessuti tecnici o pelle e convince anche il comfort dei sedili, che possono essere con funzione massaggio, climatizzati e naturalmente con regolazioni elettriche. Dietro ci sono centimetri abbondanti, per stare comodi anche in tre. L’ultima fila è pratica se siete in tanti, ma lo spazio utile è più scarso e le gambe stanno un po’ strette, meglio metterci due bambini. Diciamo che in versione sette posti il SUV tedesco offre il massimo della versatilità, solo con una piccola rinuncia al comfort per chi si accomoda più indietro. Il bagagliaio va da 885 a 2.090 litri sulla Tayron 5 posti (circa 180 litri in meno sulla versione plug-in hybrid), che diventano 345/1.905 sulla sette posti.

Volkswagen Tayron: abitacolo versatile con la terza fila di sedili e sette posti

La Tayron debutterà con motori benzina plug-in e mild hybrid 48 Volt e diesel, con potenze da 150 a 272 CV, cambio automatico a 6 o 7 velocità e anche trazione integrale. La plug-in hybrid può percorrere fino a circa 100 km in elettrico con una batteria da 19,7 kWh netti ricaricabile anche a 50 kW in corrente continua.

Volkswagen Tayron: motori ibridi a benzina e diesel da 150 a 272 CV di potenza

Tayron arriverà sul mercato in tre allestimenti: Life, Elegance e R-Line. I prezzi non sono ancora stati comunicati ma saranno disponibili sotto data di lancio che sarà a marzo 2025. Secondo le previsioni che seguono i piani industriali della casa di Wolsburg, questo è uno degli ultimi modelli che sarà presentato con motori termici, prima del passaggio a una gamma 100% EV.

Volkswagen Tayron: arriva nei tre allestimenti Life, Elegance e R-Line

Motori 4 cilindri benzina MHEV 48V, PHEV, diesel Potenza max da 150 a 272 CV Cambio - trazione automatico 6/7 rapporti - anteriore o integrale Dimensioni - baule 4,77 x 1,85 x 1,66 m - 345/2.090 litri Capacità di traino fino a 2.500 kg Lancio marzo 2025

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/10/2024