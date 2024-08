Nuova ID.3 GTX Performance: l'elettrica Volkswagen mostra i muscoli

Volkswagen alza decisamente l’asticella nella gamma elettrica, lanciando una versione ancora più sportiva della ID.3 GTX. Infatti, come previsto, oltre al modello standard già a listino, che eroga 210 kW (285 CV), ora è disponibile anche la nuova ID.3 GTX Performance da 240 kW (326 CV), sempre con trazione posteriore. Ciò significa che la compatta sportiva è dotata del motore elettrico più potente della Casa tedesca. Ovviamente, l’architettura non cambia e prevede una nuova batteria da 79 kWh (netti) posizionata nel pavimento in modo da assicurare un baricentro basso e una distribuzione dei pesi equilibrata. Il motore EV eroga una coppia massima di 545 Nm per entrambe le potenze, e supera le prestazioni dei più potenti motori turbocompressi Volkswagen V6. Pensate che la versione Performance passa da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e la velocità è limitata elettronicamente a 200 km/h, una novità per la famiglia ID.

Nuova Volkswagen ID.3 GTX Performance: con 326 CV è la più potente elettrica di WolsburgRICARICA RAPIDA FINO A 185 KW La nuova batteria agli ioni di litio assorbe fino a 185 kW di potenza presso le stazioni di ricarica rapida CC grazie alla gestione con pre-condizionamento degli accumulatori e può essere ricaricata dal 10% all'80% in circa 26 minuti, per un’autonomia WLTP che arriva fino a 601 km. Il telaio della GTX è molto sofisticato per supportare al meglio le elevate prestazioni. Il layout di base è costituito da un asse anteriore MacPherson e da un asse posteriore a cinque bracci, mentre Il sistema di sterzo progressivo, è di serie. La ID.3 GTX Performance può anche essere equipaggiata con il controllo adattivo del telaio Sport DCC modificato. Il nuovo software utilizza più segnali dei sensori rispetto a prima. Di conseguenza, il sistema è in grado di rilevare meglio la dinamica dell’auto per controllare di conseguenza gli ammortizzatori.

Nuova Volkswagen ID.3 GTX Performance: batteria da 79 kWh, autonomia WLTP fino a 601 kmUNO STILE ESCLUSIVO La ID.3 GTX e la nuova ID.3 GTX Performance si differenziano dagli altri modelli per i loro speciali elementi di design. Il paraurti anteriore specifico della GTX presenta una nuova presa d'aria nera e una luce distintiva personalizzata. I cerchi da 20” Skagen GTX sono disponibili anche in total black come optional.

VEDI ANCHE

Nuova Volkswagen ID.3 GTX Performance: abitacolo sportivo, accogliente e di ottima qualitàINTERNI PERSONALIZZATI E CONNETTIVITÀ AL TOP Una serie di caratteristiche specifiche della GTX personalizzano anche gli interni del veicolo. La Performance è dotata dell'ultima generazione di infotainment con display da 12,9 pollici, assistente vocale IDA con ChatGPT e comandi più intuitivi. Sono inoltre disponibili funzioni opzionali come l'head-up display con realtà aumentata, un'app Wellness riprogettata e il sistema audio premium di Harman Kardon.

Nuova Volkswagen ID.3 GTX Performance: l'inedito modello (in grigio) e la GTX standardGLI ASSISTENTI CI SONO QUASI TUTTI L'ID.3 GTX ha già di serie un'ampia gamma di sistemi di assistenza all'avanguardia per garantire comfort e sicurezza a bordo. Tra questi rientrano il sistema di controllo adattivo della velocità di crociera, la frenata di emergenza autonoma con monitoraggio di pedoni e ciclisti, il sistema di mantenimento della corsia, la funzione di frenata in caso di svolta per i veicoli in arrivo e il Dynamic Road Sign Display. Di serie anche la funzione di avviso di pericolo del traffico Car2X. La nuova ID.3 GTX è disponibile sul mercato tedesco a partire da 52.295 euro. Per adesso il listino italiano deve ancora aggiungere questo modello alla gamma.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/08/2024