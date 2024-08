Volkswagen ID.7 Pro S berlina e Tourer: regine di autonomia

Volkswagen ha introdotto le nuove versioni Pro S della sua ammiraglia elettrica ID.7, disponibili sia con carrozzeria berlina sia Tourer (station wagon). Questi modelli sono stati progettati per offrire un’autonomia maggiore rispetto alle versioni precedenti, grazie a una serie di modifiche tecniche significative.

Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, 3/4 posteriore

AUTONOMIA ESTESA Le ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S sono dotate di una batteria da 86 kWh, che consente di raggiungere un’autonomia WLTP di 688 km per la station wagon e ben 707 km nel caso della berlina. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto alle versioni standard della ID.7, che montano una batteria da 77 kWh e offrono un’autonomia inferiore. Ad esempio, la ID.7 Pro standard vanta una percorrenza massima di circa 620 km tra una ricarica e l'altra.

Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, la meccanica

COSA CAMBIA L’aumento dell’autonomia è stato reso possibile non solo grazie alla capacità maggiore della batteria, ma anche attraverso miglioramenti nell’efficienza del sistema di trazione e nell’aerodinamica del veicolo. Le ID.7 Pro S sono equipaggiate con un motore elettrico da 210 kW (286 CV) integrato nell’asse posteriore, che ottimizza il rendimento. Inoltre, il design aerodinamico con un coefficiente di resistenza di 0,23 per la berlina e 0,25 per la Tourer contribuisce a ridurre il consumo energetico durante la guida.

Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, l'interno

RICARICA RAPIDA Un altro aspetto importante delle nuove ID.7 Pro S è la capacità di ricarica rapida. Questi modelli possono essere ricaricati presso le colonnine in corrente continua con una potenza che raggiunge i 200 kW, laddove i modelli standard si fermano a 175 kW. La batteria può passare dal 10% all’80% di carica in circa 26 minuti, riducendo le soste durante i viaggi lunghi. Per i quali le ID.7 mettono sul piatto anche un bagagliaio capiente: la ID.7 Tourer offre uno spazio di carico che va da 605 a 1.714 litri, mentre la berlina sportiva ID.7 Pro S ha una capacità compresa tra 532 e 1.586 litri.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2024