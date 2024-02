Prova Volkswagen Tiguan 2024: è un vero salto di qualità?

Tutta nuova - e vi sfido a non accorgervene a colpo d'occhio - Volkswagen Tiguan 2024 porta la mobilità tradizionale nel nuovo millennio, combinando motori Diesel o a benzina mild hybrid (ma dopo l'estate arriveranno anche le plug-in) con un design decisamente rinnovato e con interni che compiono un bel salto di qualità. Le opinioni sul SUV tedesco dopo la prova su strada.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024, il frontale

Più grande, più moderna, più sinuosa e più... elettrica. Anche senza abbracciare per ora una motorizzazione esclusivamente a batterie, la Tiguan di terza generazione prende alcuni spunti dalla gamma Volkswagen ID nel frontale e al posteriore, ricostruendo un family feeling che si era forse un po' allentato con l'arrivo delle prime full electric della Casa. Le linee sono meno tese, ma più tornite: sembrano i muscoli di un nuotatore ben allenato, quelli che gonfiano i parafanghi anteriori e posteriori, a dare una linea slanciata e fluida di scuola forse più latina che germanica. E il vento apprezza, premiando il nuovo SUV di Wolfsburg con un Cx che passa da 0,33 a 0,28, a tutto vantaggio di consumi ed efficienza.

QUESTO PRIMA NON C'ERA A bordo, un altro deciso salto di qualità, che porta le finiture a un livello superiore. Gran parte delle plastiche sono vestite o morbide, anche dove modelli ben più alti di gamma dei marchi premium tedeschi più blasonati le lasciano a nudo e pure un po' croccanti. La moquette che riveste l'interno delle tasche delle porte, con funzione anti-rumore, è poi un tocco di classe. L'atmosfera cambia secondo l'allestimento, è chiaro, ma rimane costante un'allure tecnologica sottolineata dagli effetti luminosi della plancia e dal geniale comando rotante nella console centrale: un comodo pomello multifunzione che sostituisce egregiamente alcuni comandi fisici. Lo premi e lui cambia l'ambito di intervento: il piccolo display rotondo sulla sua sommità mostra quale. Poi basta ruotare il pomello in un senso o nell'altro per regolare il volume dell'audio o la modalità di guida; e, in futuro, anche l'Atmosphere data dalle luci ambient, dalla ventilazione e dalla playlist su Spotify. Non sarebbe male sfruttarlo ancora di più in futuro, magari per la temperatura del clima.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: il pomello multifunzione

UN TOUCH FATTO BENE Sotto al display a centro plancia c'è una fascia sensibile al tocco per regolare temperatura e volume dell'audio: completa le scorciatorie touch posizionate ai margini dello schermo per richiamare rapidamente le funzioni d'uso più comune: dal riscaldameto/ventilazione dei sedili (per gli allestimenti che la prevedono) agli aiuti alla guida; dalla mappa dal navigatore all'elenco completo delle app di bordo. A richiesta si possono avere sedili con massaggio, che strizzano l'occhio ai modelli premium d'alta gamma, oltre all'impianto audio Harman Kardon e a un display più grande per l'infotainment: da 15 pollici anziché da 12,9''. Risponde presente anche l'assistente vocale, che a breve integrerà l'intelligenza artificiale Chat GPT.

MOLTO SPAZIOSA Pur rimanendo ragionevolmente compatta e gestibile negli spazi ristretti delle città, con i suoi 4,54 m di lunghezza, la Tiguan beneficia dello spazio a bordo caratteristico dei SUV. I centimetri abbondano in ogni direzione e la seduta del guidatore è alta come in genere gradisce chi sceglie questo tipo d'auto. All'altezza è la capacità del bagagliaio, che va da 652 a 1.650 litri e non varia in base alla motorizzazione scelta, con il plus dei sedili postriori scorrevoli di serie su tutti gli allestimenti, che permettono di modulare a piacimento lo spazio per valigie o passeggeri. Qui un approfondimento su cosa è cambiato tra la nuova Tiguan e il modello precedente.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024, il bagagliaio

Al volante della nuova Tiguan ritrovo quella sensazione di equilibrio che caratterizza tutte le Volkswagen: che dà a tutti i comandi il giusto peso e mi fa sentire a casa su ogni percorso. Poi, certo, con le sospensioni a controllo elettronico opzionali l'equilibrio si adatta alle varie circostanze. Se il volante ha già la giusta consistenza in Comfort per trasmettere una sensazione di padronanza e sicurezza, in Sport si fa più pronto grazie all'assetto più rigido, per effetto delle sospensioni che si fanno più sostenute. E a limitare al massimo gli scuotimenti - in tutti i drive mode - ci pensano i nuovi ammortizzatori DCC PRO, progettati per migliorare il comfort e ridurre l'affaticamento nei lunghi viaggi. Perché a stancare sono quelle contrazioni muscolari che il corpo fa in automatico per contrastare gli scuotimenti, spiega Volkswagen: limita gli uni e ridurrai anche le altre.

OK IL MOTORE È GIUSTO Lato motori, se non vi fanno paura le limitazioni alla circolazione di alcuni comuni troppo zelanti, la Tiguan è perfetta con il Diesel da 150 CV e la trazione anteriore. Prontezza e vigore della sua ripresa ne fanno il punto di riferimento dell'intera gamma, con consumi che facilmente rimangono sotto i 6 l/100 km. Nella guida normale è anche molto silenzioso e fa sentire il suo profondo gorgoglio solo quando si tirano le marce. Se vi serve la trazione integrale, poi, l'unica scelta possibile è sempre a gasolio, con il 4 cilindri TDI da 2,0 litri portato a erogare 197 CV. Ma anche senza spingersi così in alto quanto a cavalleria, passare dal Diesel 150 CV al mild hybrid da 1,5 litri di pari potenza - che pure è una scelta valida - toglie vèrve alla guida e costringe a tirare molto di più le marce, se si cerca un po' di brio. Con consumi che salgono attorno ai 6,5 l/100 km con piede leggero in extraurbano, che è la situazione più favorevole.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024, prova su strada

MEGLIO ASPETTARE LE PLUG-IN? Delle plug-in ho provato il modello d'ingresso, con 204 CV, e la prontezza dell'elettrico è sempre di un altro livello rispetto alle altre motorizzazioni, ma in piena accelerazione la trazione anteriore - unica disponibile - fatica a tenere a bada la coppia in modalità Sport, inducendo qualche serpeggiamento del muso che va compensato con opportuni movimenti del volante. E pure il cambio automatico a doppia frizione DSG, che è di serie su tutta la gamma (a 7 rapporti su mild hybrid e Diesel, a 6 rapporti sulle plug-in), nella guida vivace si dimostra più pronto e obbediente in abbinamento con il Diesel piuttosto che con mild e plug-in hybrid, se adoperato in manuale con le palette dietro al volante. L'accendiamo?

Gli allestimenti previsti per la nuova Tiguan 2024 sono quattro. Si parte con la versione Life, che con la motorizzazione base a benzina mild-hybrid da 130 CV attacca a 39.700 euro. Già piuttosto completa la dotazione di serie, che non si fa mancare gli aiuti alla guida per arrivare al livello 2, con parcheggio semi-automatico e retrocamera; abbaglianti automatici, clima tri-zona, Android Auto e Apple Carplay con l'infotainment dallo schermo più piccolo, che però ha una misura già generosa: 12,9 pollici. Non mancano neppure le luci ambient a 10 colori. Per 200 euro in più la Tiguan Edition Plus - che potrebbe essere la scelta più intelligente - aggiunge fari anteriori IQ.Light LED per un'illuminazione ancora più efficace; portellone elettrico, sistema antifurto e sistema keyless completo: la Life ha solo l'avviamento senza chiave, ma non l'apertura delle porte. In più la Edition Plus ha anche tocchi di classe quali le luci posteriori LED a effetto 3D, vetri posteriori oscurati e vernice metallizzata inclusa nel prezzo.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: lo schermo MIB4 da 15''

PER CHI NON SI ACCONTENTA Il livello successivo si chiama Elegance e non è disponibile con la motorizzazione base, ma da 150 CV in su. Per un prezzo di 46.600 euro aggiunge sedili con massaggio, parcheggio a distanza comandato dallo smartphone e cerchi da 18 pollici invece di quelli da 17'', luci ambient a 30 colori, ugelli tergicristalli e volante riscaldato. Allo stesso prezzo della Elegance, la Tiguan R-Line offre invece una caratterizzazione estetica più sportiva. Restano naturalmente ampie possibilità per una personalizzazione à-la-carte, con dotazioni che rimangono a richiesta per tutti gli allestimenti. Per esempio l'infotainment con display da 15 pollici e Head-Up Display (2.740 euro) così come l'impianto audio Harman Kardon con 10 altoparlanti (920 euro). E pure la guida autonoma - o per meglio dire assistita - fa un ulteriore passo in avanti con il Travel Assist: un sistema offerto in opzione a 1.050 euro.

OVER THE TOP Lato motori, per ora la scelta è tra le versioni riassunte nelle schede tecniche qui sotto, con le Tiguan Plug-in Hybrid da 204 o 272 CV - entrambe a trazione anteriore e con un centinaio di chilometri di autonomia elettrica - in arrivo più avanti nel corso del 2024. La trazione integrale 4Motion è proposta solo in abbinamento con i motori Diesel più potenti, quelli da 197 CV e si parte da 48.500 euro. Diversa la differenza di prezzo secondo l'allestimento: per Tiguan Life ed Edition Plus il passggio dalla trazione anteriore con 150 CV alla 4Motion più potente vale 5.150 euro, mentre lo stesso salto nelle Tiguan in allestimento Elegance o R-Line aumenta il conto finale di 7.250 euro. Per i top di gamma l'esborso è di 53.850 euro prima di attingere al menu degli accessori. Per una Diesel da 150 CV Edition Plus, che sarebbe la mia scelta personale, l'esborso è di 43.550 euro.

Versione Tiguan 1.5 eTSI 130 CV Tiguan 1.5 eTSI 150 CV Tiguan 2.0 TDI Tiguan 2.0 TDI 4Motion Motore 1,5 litri, 4 cilindri, turbo benzina, mild hybrid 1,5 litri, 4 cilindri, turbo benzina, mild hybrid 2,0 litri, 4 cilindri, turbodiesel 2,0 litri, 4 cilindri, turbodiesel Potenza 130 CV 150 CV 150 CV 193 CV Coppia 220 Nm 250 Nm 360 Nm 400 Nm Velocità 198 km/h 210 km/h 207 km/h 220 km/h 0-100 km/h 10,6 secondi 9,1 secondi 9,4 secondi 7,7 secondi Consumo dichiarato 6,1 l/100 km 6,4 l/100 km 5,5 l/100 km 6,4 l/100 km Cambio Doppia frizione DSG a 7 marce Doppia frizione DSG a 7 marce Doppia frizione DSG a 7 marce Doppia frizione DSG a 7 marce Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Integrale Dimensioni 4,54 x 1,84 x 1,66 m 4,54 x 1,84 x 1,66 m 4,54 x 1,84 x 1,66 m 4,54 x 1,84 x 1,66 m Peso 1.598 kg 1.616 kg 1.677 kg 1.750 kg Bagagliaio Da 652 a 1.650 litri Da 652 a 1.650 litri Da 652 a 1.650 litri Da 652 a 1.650 litri Prezzo Da 39.700 euro Da 41.250 euro Da 43.350 euro Da 48.500 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/02/2024