Nuova Audi A3 Sportback Plug-in, ora l'autonomia è una storia seria

Ora si capisce come mai, sulle chance di successo di A3 Sportback Plug-in Hybrid (non proprio un modello mass market), mamma Audi fosse tanto ottimista, al punto da scommettere che un quarto delle vendite verrà assorbito proprio dalla variante ''alla spina''. Nuova Audi A3 Sportback TFSI e ha un asso nella manica, anzi sotto il pianale. È la sua super batteria, talmente super da fornire più energia di alcune elettriche vecchia generazione. Difetti? Il prezzo. Sotto, le cifre chiave: leggi, leggi.

Audi A3 TFSI e 2025, nuova batteria da oltre 25 kWh

LONG RANGER Il propulsore termico 1.4 TFSI viene sostituito dal nuovo 1.5 TFSI evo2, a ciclo Miller e viene abbinato a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti ora da 116 CV anziché 109 CV. Ora, senti qui: la capacità della batteria ad alta tensione raggiunge i 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), risultando pressoché raddoppiata rispetto al vecchio modello. Per di più, a fronte di dimensioni quasi identiche. L'autonomia elettrica raggiunge così i 141 km WLTP (fino a una velocità massima di 140 km/h), ovvero sempre il doppio (pure un po' di più) che non in passato.

Super autonomia in EV (141 km)

SIGLA! Audi A3 Sportback TFSI e sempre proposta in due step di potenza. Nella configurazione più performante, denominata 45 TFSI e, potenza complessiva di 272 CV, cioè +27 CV rispetto alla precedente generazione, e una coppia di 400 Nm. La variante 40 TFSI e può pur sempre contare su 204 CV e 350 Nm. Per entrambi gli step, di serie la taratura sportiva delle sospensioni e lo sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, più diretto e preciso.

RICARICA (VELOCE) Non è finita qui: per la prima volta su un'Audi a propulsione ibrida plug-in arriva la ricarica in corrente continua. A3 Sportback TFSI e può essere rifornita in DC con potenze sino a 50 kW: meno di 30 minuti per portare il livello d’energia nella batteria dal 10% all’80%. Resta sempre possibile ricaricare in corrente alternata (AC), ora con potenze sino a 11 kW (in passato sino a 3,7 kW). Il processo di rifornimento completo, in questo caso, richiede 2 ore e 30 minuti.

Audi A3 TFSI e 2025, arriva la ricarica veloce

AUDI CONFIGURATOR Le varianti plug-in di Audi A3 Sportback aggiornata sono già ordinabili e sono attese nelle concessionarie italiane nel corso del primo trimestre 2025. Due allestimenti, Business e Business Advanced, per la versione da 204 CV (40 TFSI S tronic), con prezzi a partire da 48.400 euro. Prezzi da 52.500 euro, invece, per la top di gamma Audi A3 Sportback 45 TFSI e S tronic, proposta nella sola versione S line edition. Successivamente, toccherà anche ad Audi A3 allstreet Plug-in.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/10/2024