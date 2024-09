Si toglie i veli e mostra il look, nuova Audi Q3 è un gran bel vedere

L'attuale Audi Q3 di seconda generazione è arrivata nel 2018 come model year 2019, dando seguito al grande successo ottenuto dalla prima generazione sia con carrozzeria standard sia in versione Sportback, più sportiva e dinamica. Ma la carriera dell’attuale SUV compatto di Ingolstadt è agli sgoccioli e il modello di terza generazione dovrebbe debuttare alla fine di quest'anno o al massimo all'inizio del 2025, per essere negli autosaloni non più tardi della primavera dello stesso anno.

Nuova Audi Q3: il SUV compatto di Ingolstadt avvistato quasi senza veliSI TOGLIE IL VESTITO Ebbene, dopo tutte queste congetture, le foto che vedete parlano chiaro e ci danno un’idea precisa sul fatto che i tempi sono ormai maturi per il debutto dell’ultima versione di questo fortunato modello. Le immagini ci mostrano i prototipi della nuova Q3 praticamente senza veli che sembra avere proporzioni simili al modello attuale. Si tratta di una impressione che trova conferma nel fatto che i due veicoli condividono una piattaforma, in questo caso la MQB del Gruppo Volkswagen, sebbene la futura Q3 avrà una versione aggiornata, conosciuta come MQB Evo.

Nuova Audi Q3: il design del frontale con i nuovi fari a LED e la calandra diversaDESIGN SPORTIVO E MODERNO L’assenza di cover mimetiche ci fa apprezzare l’evoluzione del design di questo SUV compatto, che oggi assume tratti più aggressivi e moderni rispetto a prima. Un bel passo avanti dal punto di vista dello stile, poiché la nuova Q3 presenta fari full LED divisi con sottili luci di marcia diurna simili a quelle che Audi ha già mostrato sul prossimo crossover elettrico compatto Q6 e-tron. Anche la griglia assume un nuovo look, più moderno e piacevole. Nella parte posteriore compare una barra luminosa a tutta larghezza, che segna un inedito motivo grafico per la Q3.

VEDI ANCHE

Nuova Audi Q3: pronta entro fine 2024 e nei concessionari nei primi mesi del 2025AMPIA GAMMA DI MOTORI IBRIDI Analizzato il design, possiamo sottolineare che il prototipo presenta un propulsore convenzionale, e sappiamo che ci saranno versioni più o meno elettrificate, con la plug-in che avrà la porta di ricarica montata sul parafango anteriore lato conducente. Per ora le notizie sui motori si fermano qui, ma sicuramente la gamma sarà molto ampia.

Nuova Audi Q3: sarà disponibile con un'ampia gamma di motori mild hybrid e plug-in hybridULTIMO GIRO DI VALZER PER LA RSQ3? Inoltre, dovrebbe arrivare anche una versione high performance RS Q3 con un motore cinque cilindri turbo da 2,5 litri, probabilmente sarà il classico canto del cigno di questa unità dal carattere tanto sportivo. Infatti, fin dal 2021 Audi ha affermato che oltre il 2026 non lancerà più auto con motori a combustione interna, vedremo cosà ci dirà il futuro. Infine, visto il successo, sarà in agenda anche la Q3 Sportback, con la carrozzeria dal profilo simile a una coupé. Ovviamente, nei mercati europei la nuova Q3 darà vita ad altri modelli del gruppo Volkswagen come Cupra, Skoda e VW stessa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/09/2024