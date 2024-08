Nuova Audi Q5 Sportback 2025: foto spia e anticipazioni

La terza generazione dell’Audi Q5 Sportback è pronta a stupire con un design più audace e innovativo rispetto a quanto ci hanno abituato i designer di Ingolstadt nel rinnovare i loro modelli. Immagina una griglia Singleframe ottagonale più contenuta, fari sottili e una presa d’aria inferiore più alta per conferire alla nuova Q5 un carattere più sportivo e deciso. Al posteriore, i fanali OLED di seconda generazione e una banda luminosa a LED che attraversa tutta l'auto accentuano visivamente la larghezza del SUV coupé.

Nuova Audi Q5 Sportback 2025, si intravede la griglia Singleframe

DISTINTIVA Anche con il camuffamento, si intravedono chiaramente la griglia Singleframe e le prese d’aria verticali della Q5 Sportback 20205. Audi sta testando il modello con la carrozzeria definitiva, inclusi fari e fanali posteriori pronti per la produzione. Il lunotto molto inclinato dona al posteriore dell’auto molto slancio per un look dinamico e sportivo. E con paraurti e ruote dedicati, la Q5 Sportback si distingue dalla Q5 normale.

Nuova Audi Q5 Sportback 2025, la carrozzeria è quella definitiva

TRE DISPLAY Dentro, preparati a un’esperienza digitale senza precedenti. Audi ridurrà ulteriormente i controlli fisici, puntando su tre schermi nella parte anteriore: un Audi virtual cockpit OLED da 11,9 pollici, un grande display touch da 14,5 pollici a centro plancia, anche lui con tecnologia OLED, e un ulteriore display touch da 10,9 pollici disponibile in opzione per il passeggero, come va di moda tra i SUV top di gamma. Un nuovo head-up display (HUD) proietterà direttamente sul parabrezza velocità, informazioni sul funzionamento degli aiuti alla guida ADAS, istruzioni di navigazione e dati multimediali, mentre la piattaforma MLB aggiornata porterà in dote funzionalità di guida autonoma di livello 2 ulteriormente affinate.

Nuova Audi Q5 Sportback 2025, motori termici per le Audi di numero dispari

UN MODELLO ASPIRAZIONALE La nuova Q5 Sportback, con il suo design elegante e simile a una coupé, è pensata per attrarre i clienti più giovani e dinamici. Pare che sarà disponibile solo in versioni di fascia alta, con un ricco equipaggiamento di dotazioni di serie. In base alla nuova denominazione delle Audi, quelle di numero dispari hanno motori tradizionali o parzialmente elettrificati, a benzina o Diesel, lasciando l'architettura 100% elettrica ai numeri pari, ma ancora il dettaglio delle motorizzazioni per la Q5 Sportback non è stato comunicato. Aspettiamo di saperne di più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2024