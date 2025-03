Volkswagen ID. EVERY1, alias "Miss 20 mila euro". Ecco com'è dal vivo

Svelato il prototipo della futura Volkswagen ID.1, erede a batterie di Volkswagen up!, in vendita dal 2027 a un prezzo... onesto

Da Volkswagen ID. EVERY1 a Volkswagen ID.1, il passo sarà breve.

Più in senso stilistico, crediamo noi, che non in senso cronologico: dalla concept all'auto di serie, trascorreranno almeno due anni.

In paziente attesa che il 2027 arrivi, conosciamoci con ID. EVERY1, l'archetipo di citycar-elettrica-per-tutti-o-quasi (vedi titolo).

Riuscirà, Volkswagen ID.1, a mantenere la promessa, ovvero a mantenere un prezzo sotto i 20.000 euro? Noi facciamo il tifo per il sì.

Riguarda, intanto, il video della world premiere. Oppure, leggi sotto. Oppure, fà ambedue le cose.



Volkswagen ID. EVERY1, alias ID.1 concept

Due parole per inquadrare il contesto. Mostrando ID. EVERY1, il marchio tedesco anticipa dunque l'aspetto e alcune cifre chiave del tanto atteso modello elettrico d'ingresso, disponibile dal 2027 a un prezzo - per la categoria BEV - competitivo.

E dal nome, quasi certamente, di ID.1.

Volkswagen ID. EVERY1

Un anno prima, nel 2026, arriverà invece VW ID.2, già anticipata nel 2023 dalla concept ID. 2all: dimensioni leggermente maggiori, prezzo intorno ai 25.000 euro.

Entrambi i veicoli fanno parte della cosiddetta Electric Urban Car Family, nuova serie di veicoli di piccole dimensioni sviluppati congiuntamente sotto l’egida organizzativa del Brand Group Core (il cluster dei marchi di grandi volumi del Gruppo Volkswagen) e basati sulla innovativa piattaforma MEB a trazione anteriore.

Una gamma diversificata

Il futuro a breve medio raggio di Volkswagen non è in ogni caso solo elettrico. Anche per il mercato europeo, il brand punta a un'offerta variegata, che combini tutte e tre le forme di alimentazione:

modelli a combustione;

modelli ibridi;

modelli elettrici.



(sospiro di sollievo)

Oltre a ID.2 e ID.1, entro il 2027 Volkswagen introdurrà nove nuovi modelli, quattro dei quali sempre pertinenti alla Electric Urban Car Family. Ne sapremo qualcosa di più ad autunno 2025.

Volkswagen ID. EVERY1: nomen, omen?

E arriviamo alla protagonista di giornata. Il design di ID. EVERY1 riprende alcuni elementi iconici della Volkswagen up! (la cui produzione si è interrotta nel 2023 e del quale ID.1 rappresenta l'erede naturale), ma con uno stile ringiovanito.

Spiega Andreas Mindt, responsabile del design: “Abbiamo voluto creare un'auto che fosse audace, ma accessibile. La ID. EVERY1 ha un look sicuro di sé, con dettagli come le luci anteriori dinamiche e un posteriore ‘sorridente’, che le conferiscono un’identità unica e riconoscibile”.

Simpatica: gli esterni

Volkswagen ID. EVERY1 è lunga 3,88 metri

Per tramite di ID. 2all, Volkswagen già aveva introdotto una nuova filosofia stilistica che combinasse elementi del passato con un’estetica moderna e futuristica.

La nuova identità visiva si manifesta ora in effetti anche in ID. EVERY1, un modello ultracompatto (3,88 metri, a metà strada tra VW up! e VW Polo) che secondo i suoi progettisti incarna tre principi chiave: stabilità, simpatia, più un pizzico di originalità tramite un delizioso ''ingrediente segreto''.

Giriamole attorno per verificare se dicono il vero.

Stabilità

Il design di ID. EVERY1 è compatto, ma piuttosto robusto da ogni angolazione. La linea di cintura super piatta, i passaruota pronunciati e i grandi cerchi da 19 pollici conferiscono alla vettura una postura decisa, mentre il possente montante C richiama il leggendario stile della prima Golf. Nel complesso, l’auto ha proporzioni equilibrate: piacevole, in particolare, risulta l'effetto generato dagli sbalzi ridotti e dalla notevole larghezza in rapporto alla lunghezza.



Volkswagen ID. EVERY1, citycar ben piazzata

Simpatia

Il volto della ID. EVERY1 è immediatamente riconoscibile come un volto Volkswagen, ma esprime la sua indivualissima personalità. I fari a LED con un effetto “sguardo” e la griglia stilizzata generano un’espressione amichevole, mentre dettagli come i paraurti inferiori con un accenno di sorriso (sia davanti, sia anche dietro) ne enfatizzano il carattere... giocherellone.



Volkswagen ID. EVERY1, sorriso ''bi-direzionale''

Originalità

L'ingrediente segreto di cui sopra è il cosiddetto ''flying roof concept''. Significa che il tetto è leggermente incavato al centro, vagamente ricordando le auto sportive e soprattutto migliorando l’aerodinamica, fattore chiave di efficienza. Il tetto volante non è il solo jolly: anche la finitura bicolore dei cerchi in lega e il terzo stop integrato nella parte posteriore del tetto aggiungono a ID. EVERY1 un alto coefficiente di - diciamo - riconoscibilità.



Volkswagen ID. EVERY1, il caratteristico tettuccio incavato

L’abitacolo di ID. EVERY1 è a sua volta caratterizzato da linee pulite, spazi tolleranti, un registro elegante: prima impressione, quella di un ambiente all'interno del quale trascorrere del tempo sarà un'attività piacevole.

Volkswagen ID. EVERY1, gli interni

Le quattro porte aprono l’accesso a un interno che appare sorprendentemente spazioso, nonostante le dimensioni esterne compatte. In pratica, hai lo stesso spazio della Polo, pur misurando l'auto 18 cm in meno in lunghezza. Lo stesso spazio, bagagliaio incluso: 305 litri, proprio come Polo.

I materiali scelti sono gradevoli da accarezzare e decorati con tonalità vivaci. Non viene meno, ovviamente, il focus sulla sostenibilità: molti tessuti sono realizzati con materiali riciclati.

L’atmosfera è rilassante, calda, da... micro salotto.

Volkswagen ID. EVERY1: spaziosa in rapporto alle dimensioni

Equipaggiamento tecnologico

Il cruscotto si sviluppa su un asse orizzontale e trasmette - in perfetto stile VW - un senso di ordine.

Al centro, immancabile lo schermo touch dell’infotainment: orientamente orizzontale, cornice sottile sottile e intelaiatura a effetto flottante non appesantiscono il design della plancia, pulitissima anche grazie alla soluzione del quadro strumenti virtuale integrato nel cruscotto stesso. Golosissimo l'abbinamento all'altoparlante Bluetooth removibile e illuminato, posizionato tra i sedili anteriori.

Non solo funzioni digitali: sotto il display, resiste una pulsantiera fisica con i comandi per volume e climatizzazione, dell'ambiente e dei sedili.

Lato passeggero, la plancia può infine ospitare un tablet o una mensola, trasformandosi così in un pratico tavolino.

Volkswagen ID. EVERY1

Modulabilità

Proseguiamo la nostra missione esplorativa: il volante multifunzione a due razze, con sezioni superiori e inferiori appiattite, restituisce ottima ergonomia.

Spina dorsale degli interni è invece la consolle centrale multifunzionale a ripiani regolabili: funge da bracciolo, ma può essere spostata lungo un binario fino alllo scompartimento posteriore (vedi ID. Buzz).

Anche i sedili seguono infine lo stesso principio di flessibilità: sedile passeggero anteriore e sedute posteriori possono essere abbattuti in diverse configurazioni e trasformare ID. EVERY1 in un city cargo.

Volkswagen ID. EVERY1, capacità di carico da 305 litri a... molti di più

Un giudizio preliminare

Complessivamente, il design esterno e interno di ID.1 concept è sbarazzino, essenziale, privo di elementi superflui ma al tempo stesso armonico e impreziosito da dettagli originali, distribuiti con discrezione. Un buon punto di partenza affinché lo stile di ID. EVERY1 possa durare nel tempo e sopravvivere alle mode.

Volkswagen ID. EVERY1, il terzo montante... parla

Grazie alla trazione anteriore elettrica, la piattaforma MEB offre non solo una buona gestione degli spazi interni, ma soprattutto un'alta efficienza energetica.

Le specifiche tecniche sono ancora incomplete. Sappiamo che ID. EVERY1 è mossa da un motore elettrico da 70 kW (95 CV) ed è accreditata di una velocità massima di 130 km/h, mentre l'autonomia dichiarata ammonta a circa 250 km. Riepilogando tutti i dati tecnici comunicati in sede di reveal:

Lunghezza: 3.880 mm

Larghezza: 1.816 mm

Altezza: 1.490 mm

Capacità bagagliaio: 305 litri

Motore elettrico: 70 kW (95 CV)

Velocità massima: 130 km/h

Autonomia: almeno 250 km



Nuova architettura software

Volkswagen sottolinea come ID. EVERY1 sia uno dei primi esempi del concetto di Customer Defined Vehicle applicato a una citycar. Grazie a una nuova architettura software avanzata, l'auto potrà ricevere aggiornamenti informatici e nuove funzionalità anche dopo l'acquisto.

Nascere entry level, invecchiare da full optional.

Volkswagen ID. EVERY1, cerchi in lega da 19 pollici

Una volta in vendita (2027), Volkswagen ID.1 costerà - così promette la Casa - attorno ai 20.000 euro.

Altro, per adesso, non si sa.

Quel che è certo è che tra VW ID.1 e nuova Renault Twingo EV, l'avversaria designata, sarà una sfida appassionante. Voi per chi parteggerete?

Scorri e sfoglia il resto della fotogallery!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 05/03/2025