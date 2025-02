Nuova Volkswagen ID.1: i disegni anticipano la citycar elettrica da 20.000 euro

La nuova ID.1 sostituirà la Up! EV fuori produzione e alcuni schizzi dei designer di Wolsburg anticipano lo stile prima del debutto della showcar a marzo

Volkswagen si prepara a ritornare nel mercato delle citycar elettriche con la nuova Volkswagen ID.1, un modello compatto e accessibile che prenderà il posto della e-Up! ormai fuori produzione. Con un prezzo di partenza stimato intorno ai 20.000 euro, questa entry-level promette di essere una delle auto elettriche più convenienti sul mercato.

Il modello sarà basato sulla piattaforma MEB Entry, una versione più corta dell’architettura MEB già utilizzata su modelli di maggiori dimensioni del gruppo VW. Il suo ingombro compatto significa che potrebbe essere equipaggiata con un pacco batteria più piccolo e più conveniente, probabilmente abbinato a un singolo motore elettrico.

Volkswagen ID.1: qui un primo assaggio della citycar elettrica visto qualche giorno fa

La Volkswagen ID.1 sarà una citycar elettrica dal design moderno e funzionale, con proporzioni che richiamano i crossover urbani. La piccola cinque porte ha proporzioni simili al concept VW ID.Life del 2021, ma si ferma qui, poiché il modello definitivo prenderà ispirazione dal prototipo ID.every1. Guardiamo le immagini pubblicate sul canale Instagram di Volkswagen per scoprire altri dettagli.

Design compatto e squadrato , con elementi stilistici simili alla Volkswagen T-Cross.

Fari anteriori con luci diurne a forma di parabola e logo VW illuminato.

Interni minimalisti , con dotazioni essenziali per mantenere il prezzo contenuto.

Batteria di piccole dimensioni , ottimizzata per l'uso cittadino.

Nei bozzetti ufficiali si nota una linea di cintura alta, ruote di grandi dimensioni e un tetto orizzontale che migliora l’abitabilità. Il posteriore richiama la vecchia e-Up! con un portellone in vetro unito al lunotto.

Volkswagen ID.1: il concept ID.2All presentato nel 2023

Il debutto ufficiale della Volkswagen ID.1 sul mercato è previsto per il 2027, ma il primo concept verrà mostrato già il prossimo mese, con una presentazione in anteprima per la stampa fissata il 5 marzo. Volkswagen punta a offrire un'auto accessibile e funzionale, riducendo al minimo i costi con una dotazione essenziale.

Volkswagen ID.1: la showcar della entry level BEV da 20 mila euro sarà svelata a marzo

Tra le possibili scelte per contenere il prezzo:

Sistema multimediale basato sullo smartphone , senza schermo dedicato.

Materiali semplici e finiture minimal , già su modelli entry-level come la Citroën C3.

Volkswagen potrebbe non essere sola in questa strategia: la piattaforma MEB Entry potrà essere utilizzata anche da Skoda e Seat, dando vita a una nuova generazione di auto elettriche economiche.

Con un prezzo così competitivo nel segmento delle citycar elettriche, la ID.1 si candida a diventare una delle super compatte più interessanti dei prossimi anni. Voi siete pronti all’arrivo della BEV tedesca? Potrebbe essere una valida alternativa a una utilitaria con motore endotermico? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/02/2025