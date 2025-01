941 km con una ricarica: il record della Volkswagen ID.7 Pro S sotto la lente

La Volkswagen ID.7 Pro S ha raggiunto un nuovo traguardo di efficienza in un test condotto sul circuito di Nardò, in Puglia. Con una batteria da 86 kWh netti, questa berlina elettrica ha percorso ben 941 km con una sola ricarica, superando di 232 km (32,7%) l'autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP, fissata a 709 km. Scopriamo tutti i dettagli di questa performance da record. Leggi di più sui record di percorrenza delle auto elettriche.

L'ingresso del Centro Prove di Nardò, ora proprietà di Porsche

Consumi eccezionali

Durante il test, l'ID.7 Pro S ha registrato un consumo medio di appena 9,2 kWh/100 km, corrispondente, in termini equivalenti, a 1 litro di gasolio ogni 100 km. Questo risultato è stato ottenuto grazie a condizioni specifiche:

Temperatura ambiente : 5-15 °C

Velocità media : 29 km/h, andatura tipica del traffico cittadino nell'ora di punta, dice Volkswagen, che cita i dati di TomTom secondo cui si va dai 22 km/h di Amburgo ai 31 km/h di Amsterdam (con il dubbio che le città italiane siano fuori classifica).

Tempo totale: 33h15'

Il test è stato condotto sull'anello da bassa velocità del circuito di Nardò, lungo 12,5 km. Questo tracciato permette di simulare una vasta gamma di prove di resistenza. Leggi il confronto tra l'affidabilità delle auto elettriche e quelle tradizionali.

941 km in 33h15' a 29 km/h di media: il record della ID.7 elettrica

Efficienza e potenza

L'ID.7 Pro S, introdotta nel 2024, è stata progettata per massimizzare l'efficienza:

Batteria : 86 kWh netti

Autonomia WLTP : 709 km

Motore : 210 kW (286 CV) con coppia massima di 545 Nm

Accelerazione : 0-100 km/h in 6,6 secondi

Consumo WLTP: 13,6-16,2 kWh/100 km

Aerodinamica e ricarica rapida

Grazie a un coefficiente aerodinamico di appena 0,23, l'ID.7 Pro S si distingue per una resistenza all'aria ridotta. Inoltre, offre una capacità di ricarica rapida DC fino a 200 kW, che consente:

244 km di autonomia in soli 10 minuti

Ricarica dal 10% all'80% in circa 26 minuti

Volkswagen ID.7 Pro S, 3/4 posteriore

Nonostante i 941 km percorsi con una sola ricarica siano impressionanti, rimangono alcune riserve sull'effettiva rappresentatività di questo risultato. In attesa di test più realistici, l'ID.7 Pro S dimostra comunque le potenzialità tecnologiche di Volkswagen nel settore delle auto elettriche.

L'utilità pratica del record

Interpellata, Volkswagen ci ha fornito i dettagli del test. La velocità media di 29 km/h è stata ottenuta ''con un'andatura pressoché costante, salvo soste per il cambio guida ogni 4 ore'', ci hanno detto. Il riferimento alla guida urbana non significa dunque che sia stata simulata la guida nel traffico, con ripetuti arresti e ripartenze.

L'autonomia massima, del resto, non rappresenta un valore chiave per i percorsi cittadini. Il vero banco di prova per le auto elettriche resta l'autostrada, dove velocità sostenute mettono alla prova l'efficienza reale del veicolo e la durata delle batterie. Leggi qui alcune considerazioni sui record di percorrenza delle auto elettriche.

