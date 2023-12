Tesla Model S vs. Volvo P1800: record a confronto

Nelle ultime settimane ha fatto un certo scalpore la notizia di una Tesla Model S che ha percorso quasi 2.000.000 (due milioni) di chilometri. Un record, si direbbe, il cui significato, però, è tutto da capire. Prima di proseguire, ci tengo però a segnalare un altro record, di cui mi sono occupato pochi giorni fa, che a mio modo di vedere è ben più rilevante perché più utile allo sviluppo della mobilità elettrica: quello della Nissan Ariya che è andata dal Polo Nord al Polo Sud attraversando tutto il Globo. Quest'ultimo record di chilometraggio della Tesla, invece, mostra solo quanto, ad oggi, le auto a batterie siano più una criticità che una soluzione. Attenzione, ricordiamoci che stiamo parlando di record, quindi i fatti e le osservazioni che seguono non hanno valore statistico perché non ci sono abbastanza casi simili da analizzare e pesare.

LA TESLA DEI RECORD La storia è questa, il tedesco Hansjörg von Gemmingen-Hornberg possiede quella che sembra essere la Tesla con il chilometraggio più alto al mondo. La sua Model S P85 del 2014, infatti, ha accumulato ben 1.901.067 chilometri, come mostrato in numerosi video pubblicati su YouTube (quello che vedete qui sopra, per esempio). L'auto ha viaggiato in tutto il mondo, passando per Africa, Marocco, Svezia, Austria e Cina: sfruttando anche il fatto che l'esemplare in questione godeva delle ricariche gratuite illimitate, un tempo offerte da Elon Musk per spingere la diffusione delle sue auto.

Hansjörg von Gemmingen-Hornberg aggiorna i km della sua Tesla Model S

L'AFFIDABILITÀ ELETTRICA Per non affaticare troppo le batterie, il proprietario è stato sempre attento a non guidare l'auto per più di 100 km alla volta, a non ricaricarla mai completamente e ad attaccarla alla colonnina prima di scendere sotto il 20% di carica residua. Non proprio un utilizzo spensierato. Nonostante ciò, per fare i chilometri che ha fatto, la Model S da record ha avuto bisogno di sostituire tre volte la batteria (con un costo che sappiamo essere elevatissimo) e addirittura di 13 (tredici) motori: con buona pace di chi crede che il motore elettrico sia eterno perché ha meno parti in movimento. Motori che in molti casi non erano nuovi ma ricondizionati e che si sono rivelati meno affidabili dell'originale, dicono. Al momento, la Tesla continua a marciare con il quattordicesimo motore e il quarto pacco batterie, il cui stato d'usura pare conceda ancora un'autonomia reale attorno ai 400 km. In pratica i motori sono durati in media meno di 136.000 km e le batterie 475.000 km.

IL VERO RECORD Apro il Guinness World Record e alla voce ''veicolo privato non commerciale con il chilometraggio più alto del pianeta'' trovo una Volvo P1800 del 1966 (video qui sopra), l'auto resa celebre dai telefilm della serie The Saint con Roger Moore. Si tratta di una coupé 2+2 con un normalissimo motore a benzina, zero elettronica, e che con un peso inferiore ai 12 quintali è stata costruita impiegando una frazione minima dei materiali e dei processi industriali necessari per ottenere una Tesla. E che certamente è infinitamente più facile da riciclare. Ebbene, questa particolare Volvo P1800, appartenuta a tale Irv Gordon, è nel Guinness dei primati per aver percorso oltre 5.230.000 chilometri (cinque milioni e duecentotrentamila). Il tutto, richiedendo appena due riverniciature e due operazioni di ripristino del motore, che tuttavia rimane quello originale. Devo aggiungere altro?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/12/2023