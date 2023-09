Zerocento in un secondo? Si può far meglio. Il video

Le auto elettriche hanno ridefinito ogni punto di riferimento, quando si tratta di accelerazioni brucianti. Circa un anno fa, il GreenTeam dell'Università di Stoccarda aveva fatto segnare uno strabiliante crono di 1,41 secondi nello 0-100 km/h e solo un anno dopo quel primato è stato sbriciolato da un prototipo ancora più veloce, che ha bruciato lo ''zerocento'' in meno di un secondo! Il nuovo tempo da battere è di appena 0,956 secondi: a stabilire il Guinness World Record, un gruppo di studenti dell'ETH di Zurigo e dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, con un'auto da corsa elettrica costruita a mano e battezzata Mythen (ossia ''mito''). Al volante, sedeva la pilota Kate Maggetti, scelta probabilmente anche per ragioni di ingombro e peso, oltre che per il comprovato talento alla guida. Qui sotto il video dell'impresa.

LA TECNICA DEL RECORD Tutti i componenti di Myten, dai circuiti stampati allo chassis, fino ad arrivare alla batteria, sono stati sviluppati dagli stessi studenti apposta per il record. Grazie all'utilizzo di leggerissime strutture a nido d'ape in carbonio e alluminio, l'auto da corsa pesa solo 140 chili, malgrado la trazione integrale ottenuta attraverso quattro motori installati nei mozzi delle ruote. La potenza totale è pari a 326 CV, ma più ancora della potenza, qui era critico riuscire a scaricarla a terra. Per ottenere la trazione necessaria, la Mythen ha un potente sistema di aspirazione che crea sotto l'auto un effetto ventosa, così da ottenere sin da ferma una deportanza simile alle auto di Formula 1. Grazie a ciò, Kate e la sua Mythen hanno raggiunto la velocità richiesta in appena 12,3 metri dalla partenza. Proprio come quando erano stati i tedeschi, ad abbassare il record, verrebbe da pensare che sia impossibile spingersi oltre. Almeno fino alla prossima volta.

Fonte: ETH

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/09/2023