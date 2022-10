L'auto elettrica di GreenTeam brucia lo 0-100 in 1,461 secondi

Quasi un secondo più veloce della Bugatti Chiron, e ancora mezzo secondo in meno della Pininfarina Battista elettrica da 2.000 CV e 0,9 secondi di vantaggio sulla Tesla Model S Plaid: parlo di un prototipo costruito dal GreenTeam dell'Università di Stoccarda, che con 1,461 secondi nello 0-100 km/h ha stabilito il nuovo Guinness World Record per l'accelerazione di un veicolo elettrico.

I NUMERI DEL RECORD Il prototipo progettato e costruito da un gruppo di 20 studenti, chiamato E0711-11 EVO, ha battuto il precedente record di 1,513 secondi, stabilito in Svizzera nel 2016. Teatro dell'impresa la pista presso la sede di Bosch a Renningen, 18 chilometri a ovest di Stoccarda. E l'auto del record non è un bombardone come le hypercar oggi tanto di moda, ma un leggerissimo kart che, con batterie realizzate su misura, pesa meno di 145 kg e produce 247 CV grazie a due motori elettrici, che gli danno la trazione integrale. L'Università di Stoccarda fa notare che il prototipo di GreenTeam ha un rapporto potenza/peso di ben 1.726 CV per tonnellata e, con un accelerazione massima di 2 G, trasmette al pilota circa la stessa forza percepita dagli astronauti che rientrano nell'atmosfera terrestre.

VEDI ANCHE

Il prototipo E0711-11 EVO dell'Università di Stoccarda scaricato sulla pista Bosch

IL RECORD DOPO IL BOTTO Per preparare il record c'è voluto un anno di lavoro: ''È stata un'esperienza estenuante ma unica, e ne è valsa sicuramente la pena'', ha detto Diogo Silva, che ha guidato la vettura per raggiungere il record. Un record sudato che viene dopo un brutto incidente: ''A fine luglio abbiamo subito una dura battuta d'arresto'', ha detto Pavel Povolni, Presidente della squadra. ''Fortunatamente l'autista è rimasto illeso, ma il veicolo ha subito danni enormi''. Lo scorso tentativo, l'auto è finita fuori controllo ad alta velocità e si è schiantata contro una barriera di pneumatici a bordo pista. Questa volta, niente intoppi e il cronometro ha premiato gli sforzi della squadra.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2022