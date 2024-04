Nuova Opel Frontera, prime foto e info sul SUV dopo-Crossland

Non è passato troppo tempo, da quando il nostro Emanuele scriveva di una possibile fuga di notizie che anticipavano il nuovo modello. Ora, è Opel in prima persona a sollevare il sipario sul suo nuovo SUV compatto che riporta in vita un nome storico, quello di Opel Frontera. Parola d'ordine, la facoltà di scelta. Perché per l'erede designato di Opel Crossland, c'è l'(immancabile) opzione di motore elettrico a batteria, ma anche la motorizzazione ibrida leggera (hybrid 48 volt). Di seguito, le prime info ufficiali su Frontera di nuova generazione.

Opel Frontera: il posteriore si distingue per il disegno dei fari

Opel Frontera è innanzitutto un veicolo strategico perché il segmento in cui si inserisce è tra i più affollati in assoluto. ''Con il suo design robusto, spazio interno generoso e tecnologie efficienti, Frontera si rivolge a una vasta gamma di clienti desiderosi di distinguersi'', dichiara Florian Huettl, CEO di Opel. L'estetica si fa in effetti notare, incarnando la filosofia di design distintiva del marchio e portando al debutto il logo Opel ''Blitz'' sul nuovo frontale Opel Vizor. Quest'ultimo, tinto in un nero elegante, integrando i fari Eco LED e il simbolo centrale Blitz, conferisce al veicolo una impressione di solidità e presenza su strada. Le misure esatte non sono note: Frontera lungo in ogni caso circa 4 metri e 20.

Opel Frontera: debutta il nuovo Opel Vizor

L'abitacolo riflette lo stesso ''equilibrio tra stile e funzionalità'' degli esterni, con diverse introduzioni tecnologiche. ''Il cruscotto orizzontale e i due display digitali da 10 pollici ciascuno'', spiega Opel, ''offrono un'esperienza moderna e intuitiva'', mentre soluzioni come ''la postazione per smartphone integrata e la tecnologia Intelli-Seat nei sedili anteriori garantiscono connettività e comfort di alto livello''. Dotato di un ampio spazio di carico (da 460 a 1.600 litri) e ''buona modularità'', nuovo Opel Frontera ''si adatta perfettamente a uno stile di vita attivo e sostenibile''. Quando lo esploreremo dal vivo, aggiungeremo impressioni più... concrete.

VEDI ANCHE

Opel Frontera: gli interni sono stati rinnovati

Come anticipato, Frontera sarà disponibile sia in versione totalmente elettrica, sia con propulsori termici-ibridi. E a proposito di motorizzazioni benzina mild hybrid: sebbene non ci siano conferme ufficiali, con ogni probabilità il vano motore ospiterà il 3 cilindri 1,2 litri da 101 CV o 136 CV che sta ormai facendo capolino su numerose vetture del Gruppo Stellantis. Ad esempio su Jeep Avenger e-Hybrid, che abbiamo provato qualche settimana fa.

Opel Frontera: il motore ibrido potrebbe avere 131 CV

Frontera dovrebbe essere costruito sulla medesima piattaforma ''Smart Car'', un pianale dai costi relativamente bassi, attorno al quale è costruita anche anche nuova Citroen C3. Di conseguenza, ci aspettiamo che il listino sia competitivo, consentendo a Opel di offrire il nuovo SUV in versione elettrica a un prezzo (di partenza) non superiore (siamo ottimisti) ai 28 mila euro. Le vendite dovrebbero scattare approssimativamente ad autunno 2024. A presto per una seconda infornata di particolari.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/04/2024