Microlino Spiaggina, a Parigi la beach car EV definitiva

Dopo la passerella in veste di concept a Parigi 2022, debutta in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2024 la versione definitiva di Microlino Spiaggina, veicolo elettrico futuristico ispirato un po' alle cosiddette ''beach car'' leggendarie, come la Fiat 600 Jolly e la Citroen Mehari. Sì perché la Spiaggina – come dice il suo stesso nome – è un po' l'immagine dell'estate su quattro ruote, con i suoi 2,52 metri di lunghezza, il suo design aperto ai lati e sul retro, e un tettuccio rigido completamente rimovibile che la trasforma in una stilosa cabriolet.

Microlino Spiaggina - Portiera

MADE IN ITALY Prodotta interamente in Italia, presso la sede de La Loggia (Torino), la Microlino Spiaggina (categoria L7e) sarà lanciata sul mercato nella Prima Edizione limitata, con le consegne previste in primavera 2025, ma è già possibile prenotare un esemplare mettendosi in lista d'attesa. Saranno due le combinazioni cromatiche disponibili inizialmente: Portofino Blue e Sardinia Sage. All'interno troveremo tessuti eleganti in bianco e blu o in grigio e marrone, in pelle vegana di alta qualità (prodotta in esclusiva per le barche per la sua particolare resistenza all’umidità). Il prezzo di partenza per la Prima Edizione limitata, equipaggiata con una batteria da 10.5 kWh, è di 24.990 euro.

Microlino Spiaggina - Interni

177 KM CON UNA RICARICA La sua struttura portante è un telaio in acciaio ad alta resistenza e in alluminio. L'autonomia garantita è di 177 km con una sola ricarica e la velocità massima raggiungibile è di 90 km/h (potenza pari a 12,5 kW). Il bagagliaio garantisce uno spazio per le valigie pari a 230 litri, mentre la batteria agli ioni di litio può essere collegata semplicemente a una presa standard o a una stazione di ricarica. Infine, sempre a Parigi è stato presentato il “Programma di Customizzazione Microlino” che permetterà agli acquirenti di personalizzare la loro vettura attingendo da un ampio catalogo di tinte per interni, esterni e tetto.

Pubblicato da Francesco Irace, 15/10/2024