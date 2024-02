Al Salone dell'Auto di Ginevra arriva Microlino Lite, il quadriciclo EV per i giovanissimi

Il quadriciclo Microlino è il perfetto esempio di veicolo elettrico da città che strizza l’occhio al design. Insomma, un bell’oggetto pratico nel traffico urbano, anche da mostrare per le sue linee originali e neoretrò. Impossibile non rivedere in lui le forme della Iso Isetta, costruita negli anni ’50 a Bresso, alla porte di Milano, e poi anche da BMW su licenza fino ai primi anni ’60. Oggi, Microlino ricalca quel design che lo fa assomigliare a un elegante giocattolo per adulti, ma adesso il veicolo a batterie è disponibile in una nuova versione dedicata ai giovanissimi. Microlino Lite è bello quanto l’elettrico originale in vendita in Europa già da un paio d'anni, ma questa versione è stata adattata per soddisfare le normative che consentono di mettersi al volante ai conducenti di età intorno ai 14 anni (a seconda del Paese di residenza).

Nuovo Microlino Lite: il quadriciclo elettrico si guida in Italia da 14 anni con patente AMIN ITALIA SI GUIDA A 14 ANNI Mentre il singolo motore elettrico da 17 CV della versione standard consente una velocità massima di 90 km/h, il modello Lite da 12 CV, che ha debuttato questa settimana al Motor Show di Ginevra, in Svizzera, è limitata a 40 kmh, ed è la velocità massima consentita dalle stesse normative sui quadricicli leggeri che hanno contribuito all’omologazione della Citroën AMI e delle sue gemelle ​​Opel Rocks e Fiat Topolino. Soddisfare tali requisiti significa che i giovani adolescenti possono mettersi al volante, anche se l'età minima per guidare varia da paese a paese: in Francia e Italia è 14 anni, in Svezia, Germania, Austria e Spagna è 15 e nella maggior parte degli altri paesi si arriva a 16 anni. Ma i giovanissimi non sono l'unico target di riferimento. I veicoli “leggeri” possono essere guidati in Europa da chiunque non abbia una patente di guida completa, purché abbia un permesso per ciclomotore.

Nuovo Microlino Lite: la plancia con il supporto per lo smartphoneUNO STILE UNICO Visivamente, non c'è molto che distingua il nuovo Lite dal Microlino standard oltre la tavolozza dei colori. Il Lite è disponibile solo in blu Venezia e antracite Berlino, e non ha un'opzione di verniciatura bicolore come il suo fratello maggiore, ma ha alcuni dettagli esterni selezionati in arancione per conferirgli un aspetto ''energico''. Sotto i colori vivaci e il design originale si ritrova la stessa carrozzeria in acciaio e alluminio, il cui intero pannello frontale oscilla lateralmente per consentire l'ingresso ai due sedili. Gli acquirenti possono scegliere tra batterie da 5,5 e 11 kWh, la versione più piccola offre un'autonomia di circa 100 km e impiega due ore per caricarsi all'80%, mentre la versione più grande offre 180 km EV e impiega quattro ore per caricarsi. Il Microlino originale è venduto anche con una batteria da 15 kWh che fornisce 228 km di autonomia, ma questa non è disponibile nel Lite.

Nuovo Microlino Lite: fino a 100 km di autonomia e ricarica all'80% in due oreFORMULA DI ACQUISTO INTERESSANTE La Micro, che si è fatta conoscere vendendo monopattini con i nomi Micro e Razor alla fine degli anni '90 e 2000, non ha comunicato il prezzo di listino per il Lite, ma dice che sarà disponibile per 149 franchi svizzeri al mese (ricordate? Debutto al Salone dell’Auto di Ginevra…) su un accordo di quattro anni se gli acquirenti verseranno un deposito del 25%. Questa cifra è solo leggermente inferiore a quella da 157 CHF che serve per un Microlino standard, che ha un prezzo di listino di 16.490 franchi (al cambio circa 17.285 euro), ma ovviamente il Lite è progettato per richiamare i conducenti che non possono guidare la versione più potente; quindi, le due varianti del Microlino non dovrebbero ostacolarsi a vicenda nelle vendite. Il Lite entrerà a listino in Europa questa primavera.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/02/2024