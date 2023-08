Microlino colora Riccione per il mese d'agosto

La simpaticissima microcar elettrica distribuita in Italia dal Gruppo Koelliker arriva in Romagna grazie a Radio Deejay

In occasione dell’evento estivo di Radio Deejay, dall’1 al 26 agosto, Microlino colora le spiagge di Riccione, offrendo a tutti i presenti la possibilità di guidarla in test drive dedicati. Per tutto il mese le spiagge della località romagnola ospiteranno famosissimi ospiti radiofonici e musicali, le coloratissime Microlino (qui il nostro approfondimento) e divertenti attività sportive tra cui la Fit Mobility promossa da Koelliker, che si terrà in Piazzale Roma.

Microlino: vista laterale

ELETTRICA SU MISURA Microlino è una microcar elettrica originale e divertente. Unica sul mercato, riconoscibile al primo sguardo, è una delle novità più interessanti nella gamma di soluzioni sostenibili distribuite dal Gruppo Koelliker, sponsor dell’evento. Microlino si troverà all’ingresso del villaggio di Radio Deejay, in Piazzale Roma, dove sarà possibile prenotare un test drive a bordo della microcar e ricevere alcuni gadget.

Microlini: gli interni

AUTONOMIA CONVINCENTE Dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, con la sua scocca autoportante in acciaio ed alluminio, Microlino è facile da parcheggiare grazie ai suoi soli 2,5 m di lunghezza massima, e grazie al pacco batterie ha un’autonomia che arriva fino a 230 km. La velocità massima è invece di 90 km/h. Microlino è distribuita esclusivamente dal Gruppo Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione.