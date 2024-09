Hyundai Inster: il micro-SUV elettrico visto dal vivo in video

Che Hyundai fosse al lavoro per portare in Italia una versione elettrica del mini SUV Casper ve l'avevo già anticipato e ora arriva l'ufficialità: gli ordini per il nuovo micro-SUV elettrico si aprono a ottobre 2024 con le prime consegne previste per fine anno. Anche se il modello in arrivo, che in Corea si chiama Casper EV e per il nostro mercato è stato ribattezzato Hyundai Inster, non è esattamente come ce lo immaginavamo.

Hyundai Inster, 3/4 posteriore

Il look ci somiglia, ma le dimensioni aumentano. Inster ha infatti una lunghezza di 3,84 metri, un passo allungato di 180 mm e un bagagliaio che va da 280 fino a 351 litri, facendo scorrere i sedili posteriori, a tutto vantaggio di praticità e versatilità. La larghezza è di appena 1,61 m, ma a colpo d'occhio Inster sembra più grande, se non lo guardi perfettamente di fronte, grazie a sapienti bombature sui passaruota che giocano coi raggi di luce per disegnare tonici muscoletti attorno alle grandi ruote da 17 pollici. Queste ultime, proprio come le luci, riprendono il tema dei pixel, mentre ci pensano due grandi luci rotonde nel fascione anteriore a dare all'auto uno sguardo simpatico.

Hyundai Inster, le luci anteriori

SALIAMO A BORDO Inster sarà disponibile in configurazione a 4 o a 5 posti. All'interno, lo spazio è decisamente ben sfruttato e progettato addirittura per consentire di dormire a bordo: con tutti i sedili reclinabili a dare un piano di carico piatto che può sostenere efficacemente un materasso. Innovativi gli arrredi, con un sedile di guida che integra i portabibite nella seduta, il pavimento piatto sia dietro sia davanti e una console centrale molto compatta che permette di passare agevolmente dal sedile di guida a quello del passeggero. I pannelli porta integrano poi delle parti sostituibili per eventuali accessori come portafoto o porta-carte di credito. Bella la plancia, con due display digitali da 10,25''.

Hyundai Inster, volante e strumentazione

Due le versioni proposte, normale e Long-Range. La prima ha una batteria da 42 kWh che garantisce fino a 305 km di autonomia; la seconda, con 49 kWh, alza l'asticella fino a 355 km nel ciclo di omologazione WLTP. Con le diverse batterie cambiano anche le prestazioni del motore, che eroga 97 CV sulla Inster base, per una velocità massima di 140 km/h, e 115 CV sul modello Long-Range che raggiunge invece i 150 km/h. La ricarica accetta 11 kW di potenza in corrente alternata e 120 kW in continua, che permette di recuperare l'80% dell'autonomia in mezz'ora.

Hyundai Inster, il piano di carico in configurazione ''letto''

In Italia, gli ordini per Inster si aprono a ottobre 2024, con il lancio previsto entro fine anno. Sfortunatamente i prezzi non sono contenuti come certi rumor indicavano in precedenza. Si parte da circa 25.000 euro, ma va detto che la dotazione di serie è straordinariamente completa. Fin dal livello base la guida autonoma di secondo livello è compresa nel prezzo: una guida autonoma predittiva che rallenta prima delle curve, individuandole sulle mappe del navigatore. A richiesta sono invece i sensori per le retrovie, con monitoraggio dell'angolo cieco e la frenata automatica in retromarcia, con l'assistente all'uscita dai parcheggi.

Motore elettrico elettrico Potenza 97 CV 115 CV Coppia n.d. n.d. Velocità massima 140 km/h 150 km/h 0-100 km/h n.d. n.d. Batteria 42 kWh 49 kWh Autonomia 305 km 355 km Ricarica 11 kW / 10-80% in 30' in CC 11 kW / 10-80% in 30' in CC Trazione anteriore anteriore Cambio monomarcia monomarcia Dimensioni 3,82 x 1,61 x 1,57 m 3,82 x 1,61 x 1,57 m Bagagliaio da 280 a 351 litri prima di reclinare i sedili da 280 a 351 litri prima di reclinare i sedili Peso a vuoto con conducente a bordo n.d. n.d. Prezzo indicativo da circa 25.000 euro n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/09/2024